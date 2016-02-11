اجرای یک قطعه موسیقایی پس از چهل سال/ علیزاده تصویری پیام داد

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری و رهبری ارکستر علی رهبری چهارشنبه ۲۱ بهمن و در اولین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر ضمن اجرای قطعه ماندگار «نی نوا» اثر حسین علیزاده در بخش اول، سمفونی «فانتاستیک» اثر هکتور برلیوز را بعد از چهل دوباره در ایران اجرا کرد.

حسین علیزاده آهنگساز قطعه «نی نوا» قبل از شروع برنامه که با پانزده دقیقه تاخیر آغاز شد در یک پیام تصویری بیان کرد: از اینکه شنیدم علی رهبری تصمیم دارد که قطعه نی نوا را بعد از چند سال دوباره اجرا کند سر شوق آمدم به همین جهت از وی و همه اعضای ارکستر سمفونیک تهران برای اینکه تلاش کردند و امشب این اجرا را روی صحنه می برند قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: علی رهبری هنرمندی است که با حس وطن پرستی و دغدغه مندی به ایران آمده و وقتی با من تماس گرفت و به من اطلاع داد که قرار است قطعه «نی نوا» توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا شود با وجود اینکه این روزها مسائل خاصی با موسیقی دارم با کمال میل پذیرفتم که این قطعه در کنسرت ارکستر سمفونیک تهران اجرا شود. به هرحال جای خود را در این کنسرت خالی می بینم و بسیار خوشحالم که قطعه نی نوا با دستان علی رهبری و نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران اجرا می شود.

بعد از اجرای قطعه «نی نوا» که با تکنوازی نی سیامک جهانگیری و حسین خوش چهره همراه بود نوبت به اجرای سمفونی «فانتاستیک» اثر هکتور برلیوز رسید که به گفته علی رهبری این قطعه اولین بار چهل سال پیش اجرا شد و حالا ارکستر سمفونیک تهران با نوازندگان ایرانی این قطعه را به مخاطبان ارائه می کند.

«رویا، شوریدگی و شیدایی»، «یک مجلس مهمانی»، «صحنه ای در کشتزار»، «مارش راهسپاری به سوی چوبه دار» و «رویای گردهمایی نیمه شب جادوگران» قطعاتی بودند که در این بخش از کنسرت در قالب سمفونی فانتاستیک بعد از اجرای کنسرتو ویولن شماره یک اثر مکس بروخ با هنرمندی دالیبور کاروای برای مخاطبان اجرا شد.

علی رهبری در پایان کنسرت اول ارکستر سمفونیک تهران خطاب به تماشاگران گفت: به زودی این مجموعه ارکستر سمفونیک تهران یک ساله می شود البته بعضی ها در این مدت ما را اذیت کردند و بعضی ها هم به ما کمک های زیادی انجام دادند. ضمن اینکه به ما قول داده شده که بچه های ارکستر سمفونیک تهران از اول فروردین ۹۵ برای حضور در ارکستر قرارداد امضا می کنند که اگر این اتفاق بیفتد من به آرزوی چندین ساله خودم می رسم. به هر ترتیب من نه سیاسی هستم و نه علاقه و نیازی به سیاست دارم اما لازم می دانم که از علی مرادخانی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد و فرزین پیروز پی که از طرف آقای مرادخانی مامور شد که از ما مواظبت کند، تشکر کنم.

وی ادامه داد: تشکر دیگر من از بچه هایی است که میانگین سنی آنها بین ۲۰ تا ۳۵ سال است و امروز به عنوان نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در کنار بزرگترها حضور دارند و تاکنون نیز با هر مشکلی که وجود داشته همراه ما بودند. بالاترین تشکر من هم از مردم است که با توجه به کمی تبلیغ بلیت های ما خریدند. به هر ترتیب حالا کار به جایی رسیده که هر رهبر ارکستری دیگری هم می تواند در این مجموعه با بچه ها کار کند اما یک نکته اینکه این هنرمندان حقوق ماهانه و بازنشستگی می خواهند که نباید مانند مطرب ها سرشان منت گذاشته شود.