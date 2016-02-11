  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار رسید

قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار رسید

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز پنج شنبه با روند نزولی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز پنج شنبه متاثر از انتشار آمار ذخایر نفت آمریکا که بیش از حد انتظار بود، قرار گرفت و از سوی دیگر نگرانی مضاعف از روند کُند رشد اقتصاد جهانی بهای طلای سیاه را تحت الشعاع خود قرار داد و روند نزولی به خود گرفت.

همچنین پیش از این موسسه تحقیقاتی «گلمن ساچ» پیش بینی کرده بود که قیمت جهانی نفت تا نیمه دوم سال جاری میلادی با نوسان و کاهش روبرو خواهد شد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه مارس با ۱۷ سنت کاهش به رقم ۳۰ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۴۴ سنت کاهش در برابر ۲۷ دلار و یک سنت به ازای هر بشکه معامله شد.  

 

کد مطلب 3049727
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها