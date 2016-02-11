قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز پنج شنبه متاثر از انتشار آمار ذخایر نفت آمریکا که بیش از حد انتظار بود، قرار گرفت و از سوی دیگر نگرانی مضاعف از روند کُند رشد اقتصاد جهانی بهای طلای سیاه را تحت الشعاع خود قرار داد و روند نزولی به خود گرفت.

همچنین پیش از این موسسه تحقیقاتی «گلمن ساچ» پیش بینی کرده بود که قیمت جهانی نفت تا نیمه دوم سال جاری میلادی با نوسان و کاهش روبرو خواهد شد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه مارس با ۱۷ سنت کاهش به رقم ۳۰ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۴۴ سنت کاهش در برابر ۲۷ دلار و یک سنت به ازای هر بشکه معامله شد.