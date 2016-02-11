سید سعید شاهرخی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اهمیت راهپیمایی امسال به دلیل برگزاری دو انتخابات پیش رو دو چندان است اظهار داشت: امسال نیز حضور مردم استان لرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن مانند هر سال گسترده و پرشور بوده است.

وی با بیان اینکه امسال مردم لرستان امسال مانند سالهای گذشته حماسه ای دیگر با حضور خود خلق می کنند گفت: امروز شاهد حضور همه گروه های سیاسی با تفکرات مختلف در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه این حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گواه بر این بوده که در انتخابات امسال نیز حماسه ای ملی و بی نظیر در عرصه انتخابات رقم خواهد خورد.

شاهرخی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات و همچنین برخورد با تخلفات انتخاباتی در لرستان گفت: اکیب های مختلف نظارتی در حوزه های انتخابیه لرستان فعال هستند و عملکرد کاندیداها را مورد رسد قرار می دهند.

وی با تاکید بر اینکه اگر تخلفی از سوی کاندیداها دیده شود به طور حتم تذکر خواهیم داد گفت: همچنین اگر جرم انتخاباتی صورت گیرد با متخلفات برخورد قهری صورت می گیرد.