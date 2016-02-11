تمام تلاش دشمن برای جدایی دین از سیاست است/۲۲ بهمن روز تجلی وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکترمحمد باقر روحانی فر شامگاه چهارشنبه در جمع مردم در مسجد جامع قوچان بیان کرد از زمان رضا خان تاکنون تلاش دشمن این بود که با کشف حجاب و تعطیلی روضه خوانی ها دین را از سیاست جدا کند لذا امام در صحنه حساس وارد میدان شدند.

وی افزود: تلاش امروزه دشمن در جهت جدایی دین از خاورمیانه است و با شروع جنگ های مذهبی سعی دارند تا کم کم مردم مذهب خود را کنار بگذارند و نسبت به مذهب سست شوند.

روحانی یادآورشد: نمونه آن در گذشته در جنگ های مذهبی اروپا بین کاتولیک ها و پروتستان هاکه درگیری هایی به وجود آمد و همینطور جنگ ایران و عراق که دشمن تلاش داشت این جنگ ادامه پیدا کند مشاهده می شود.

سخنران مراسم شامگاه۲۲ بهمن ماه مسجد جامع به حرکت امام راحل در جهت جلوگیری از تلاش دشمن تاکید و اظهار داشت: امام راحل در میدان حاضر بود ودر واقع فجر هم همین است که امام، جامعه را از ظلمت به سوی نور حرکت داد.

وی بیان کرد: امام راحل متکی به خداوندمتعال در کنار مردم بود و محکم وراستین دربرابر دشمن ایستادگی کرد تا انقلاب به پیروزی برسد.

روحانی فر به نقطه و رمزماندگاری انقلاب که خداوند متعال است اشاره و خاطر نشان کرد:شاید در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس ابزار جنگی ما در برابر دشمن یکسان نبود ولی رمز پیروزی ما برای خداکارکردن، ناله های شبانه رزمندگان و توسل به اهل بیت بود که هنوز نیز به این نگاه محتاج هستیم.

رئیس عقیدی سیاسی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ببیان کرد: صحنه سیاسی در حال حاضر متشنج است لذا رهبری چندین بار مسئله نفوذ را مطرح کردند و لذا نیاز به پاسداری وهوشیاری داریم.

وی ادامه داد: روز ۲۲ بهمن روزی است که هر گرایش و سلایق مختلف کنار گذاشته می شود و وحدت متچلی می شود.