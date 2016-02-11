انتخابات ضامن استقلال و آزادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جهانگیر در مراسم راهپیمایی سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انتخابات همانند سایر مظاهر اراده جمعی مردم است که در سایه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد.

وی افزود: در حقیقت انتخابات نشان‌دهنده اراده جمعی مردم است، برای اینکه سرنوشت خود را دائما تعیین کنند و اجازه ندهند همانند جامعه در ۲۰۰ سال گذشته، استکبار و اجانب سرنوشت ما را تعیین کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرد: انتخابات نشان‌دهنده استقلال و آزادی کشور است که با رشادت‌های امام خمینی (ره) شکل گرفت و با تدابیر مقام معظم رهبری ادامه یافت.

وی ادامه داد: این انقلاب همچنان پابرجاست و انتخابات نشان‌دهنده آزادی و پاسبان و ضامن استقلال کشور است.