در بهار آزادی جای شهدا خالی است/ما را فراموش نکنید

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-مریم ذوالفقاری: شهید «محمد منفرد» یکی از شهدای انقلاب در مشهد مقدس است که شاید کمتر کسی جریان شهادتش را به یاد آورد و محسن منفرد تنها فرزند این شهید در گفت و گو با مهر در آستانه جشن پیروزی انقلاب از ما می خواهد که به مسئولان یادآوری کنیم که شهدا را فراموش نکنند و چقدر در بهار آزادی جای شهدا خالی است.

محسن منفرد شهدای انقلاب را غریب می داند و می گوید : آن طور که بایسته شهدای انقلاب است در ایام دهه فجر به آن ها پرداخته نمی شود.

وی می گوید: مسئولان باید بدانند که اگر شهدای انقلاب نبودند مشخص نبود آینده این قیام و نهضت اسلامی به کجا ختم می شد.

وی ادامه می دهد: شهدای انقلاب با بصیرت و گرایش مذهبی که داشتند برای انقلابی که آینده پیروزمندانه آن کاملا مشخص نبود، برای انقلابی که نسبت به آینده همسران و فرزندانشان آگاهی نداشتند قدم در راه شهادت گذاشتند.

فرزند شهید منفرد تاکید می کند: اگر مسئولان و مردم یاد و خاطره شهدای انقلاب را به دست فراموشی بسپارند نسل های بعد نسبت به آرمان ها و اهداف انقلاب فاصله گرفته و چیزی در خاطرشان باقی نمی ماند.

وی با اشاره به اینکه در مشهد تعداد ۱۱۰ شهید و در استان بیش از ۳۰۰ شهید برای پیروزی انقلاب تقدیم شده است ادامه می دهد: چرا نباید در ایام پیروزی انقلاب که به وسیله خون پاک این شهیدان انقلاب به سرانجام رسیده است کمتر عکسی از شهیدان در سطح شهر مشاهده شود؟

منفرد می گوید: ما خانواده شهدای انقلاب توقعی برای سرکشی مسئولان نداریم و تنها خواسته ما زنده نگاهداشتن یاد و خاطر شهدا و انتقال آرمان های آنها به نسل بعد است.

وی می افزاید: هیچ توقعی در طول سال نداشتیم اما انتظار داشتیم که ایام دهه فجر را مسئولان تبریک می گفتند تا به این باور می رسیدیم که هنوز فراموش نشدیم.

منفرد ادامه می دهد: تمام ادارات و ارگان ها جشن های مخصوص دهه فجر را برگزار می کنند اما دریغ از اینکه یادی از خانواده شهدای انقلاب کنند یا در جشن ها و مراسم های خود عکسی از شهدای انقلاب به یادگار بگذارند.

فرزند شهید انقلابی با اشاره به اینکه شهید منفرد یکی از شهدای شاخص انقلاب در مشهد بود بیان کرد: با ریخته شدن خون او در جریان حمله به بیمارستان امام رضا(ع) حرکت های انقلابی شدت بیشتری گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۸۷ برای اولین بار بود که فیلم درگیری پدرم با نیروهای ژاندارمری را پیدا کرده و دیدم، می افزاید: پس از آن بود که تصمیم گرفتم برای نشان دادن جایگاه وعظمت شهدای انقلاب تلاش کنم هرچند تهمت های ناروایی نیز در این راه بر من وارد کردند.

وی با تاکید بر اینکه شهید محمد منفرد در تمام کشور جایگاه والایی دارد چرا که در دوران انقلاب هیچ گاه ژاندارمری و نیروهای ارتش به بیمارستان و بخش کودکان حمله نکرده و این اتفاق تنها در مشهد رخ داد، تصریح می کند: حال باید پرسید که مدیران فرهنگی مشهد برای معرفی این شهیدان در جامعه چه تلاشی کرده اند؟

شهید محمد منفرد چگونه شهید شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، شهید «محمد منفرد» متولد ۱۳۳۳ در روستای حاجی آباد از توابع تبادکان بود.

در دوران جوانی به فردی انقلابی و مبارز در راه انقلاب شهرت داشت و همراه با مبارزان بزرگ انقلاب همچون آیت الله خامنه ای، شهید کامیاب، شهید هاشمی نژاد و آیت الله واعظ طبسی در مقابل رژیم پهلوی مبارزه می کرد.

وی در سال های ۵۶ و ۵۷ به دلیل درگیری با خان های روستاهای اطراف کاظم آباد مورد ضرب و شتم و بازداشت از سوی عوامل ژاندارمری قرار می گیرد و پس از آن همراه با همسر و فرزندش به رشت عزیمت می کند و پس از گذشت چهار ماه در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۵۷ به تهران رفته و مبارزات انقلابی خود را در آنجا ادامه می دهد.

شهید منفرد پس از آن به مشهد بازگشته و در روز ۲۳ آذر ماه ۵۷ در جریان درگیری با عده ای از اراذل و اوباش که با سنگ و چماق به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) حمله کرده و شعار «جاوید شاه» سر می دادند درگیر می شود.

پس از وارد شدن نیروهای ژاندارمری و ساواک در این درگیری شهید منفرد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دو روز بعد یعنی ۲۵ آذر ماه ۵۷ به درجه رفیع شهادت نائل می شود و جسم بی جانش در بهشت رضا(ع) مشهد به خاک سپرده می شود.

شهید محمد منفرد تنها شهید این واقعه و به شهید انقلاب شهرت پیدا می کند.

بازخوانی واقعه ۲۳ آذر ۵۷

دکتر بهرامي رييس بيمارستان امام رضا(ع) مشهد و شاهد عيني واقعه 23 آذر در مورد وقايع اين روز چنین نقل می کند:«يکي از فجايع اصلي در آغاز دهه دوم محرم، تهاجم عوامل مزدور رژيم شاه به بيمارستان امام­ رضا(ع) و بيماران بي گناه و بي دفاع بود.در ۲۳ آذر ۱۳۵۷ که چماق به دستان با حمایت نیروهای امنیتی ­از درب جنوبی بیمارستان واقع در خیابان بهار که همیشه بسته بود و رفت و آمدی از آن نمی شد و با نقشه قبلی آن را باز گذاشته بودند ­وارد باغ بیمارستان امام رضا(ع) شدند.

ابتدا ماشین های سواری پزشکان و پرسنل بیمارستان را مورد ­هجوم قرار داده و شیشه های آنان را شکستند. سپس در ادامه حرکت خود، به بخش اطفال بیمارستان از مقابل فروشگاه لشکر بداخل بیمارستان هجوم بردند و ضمن شکستن اثاثیه داخل آن، شروع به تیراندازی به سمت بخش اطفال وبخش داخلی کردند.

هنگام ورود به این بخش، نگهبانان از خود مقاومت نشان دادند که بر اثر درگیری، تعدادی از آنان مجروح شدند اما هنگامی که با مقابله انبوه کارکنان بخش و سایر پزشکان و دستیاران تخصصی رو به رو شدند، به شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی پرداختند.

این تهاجم چندان دوام نیاورد؛ زیرا مردم به محض اطلاع به طرف بیمارستان حرکت کردند و هنگامی که به آنجا رسیدند، چماق به دستان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند.

مهمترین واقعه پس از حمله به بیمارستان، اقدام هوشیارانه جمعی از علمای مبارز در حمایت از تحصن پزشکان و کادر بیمارستان بود.

در پی تحصن پزشکان و پیوستن علما به آنان از ساعت ۱۱ صبح ۲۵ آذر ۱۳۵۷ دانشجویان و گروه های دیگر از مردم با پارچه های سفید که به عنوان پلاکارد در دست داشتند، با دادن شعار به طرف بیمارستان امام رضا(ع) حرکت کردند و بدون اعتنا به اخطار مأموران وارد بیمارستان شدند و به جمع تحصن پزشکان و علما پیوستند.

در این روز، نوجوانی به نام محمد منفرد به ضرب گلوله عوامل پهلوی شهید شد و دکتر دهقان از ناحیه پا و استاد کاظم برجسته از دست مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شدند.«

۲۳ آذر یکی از وقایع مهم تاریخی شهر مشهد محسوب می شود که در آن مزدوران رژیم پهلوی به زائران حرم رضوی حمله کردند و پزشکان مشهد در اعتراض به این حمله با سرپرستی آیت الله خامنه ای، آیت الله طبسی و آیت الله مرعشی نجفی تحصنی را به مدت ۱۳روز انجام دادند که برای همیشه در تاریخ ثبت شد.