خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اینجا مازندران است، دیار بیداردلان و حاج بصیرها، شهید طوسی و شهید علمدارها. اینجا دیاری است که مردمانش در لبیک به ندای اسلام و علویت پیشگام در تاریخ بوده‌اند.

هم‌زمان با بهار انقلاب، مرد و زن مازنی، پیر و جوان از گوشه و کنار استان و از حاشیه به متن آمده‌اند تا دوشادوش یکدیگر بهار پیروزی را جشن بگیرند. مسیر حرکتشان به سمت مبدأ راهپیمایی و میعادگاه حضور است تا بار دیگر با پیر فرزانه‌شان میثاق بندند و ندا سردهند "در بهار آزادی، جای شهدا خالی".

خروش الله‌اکبر، الله‌اکبر، ۲۲ بهمن فجر آفرین بادا مبارک بر همه مسلمین، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در فضای مازندران پیچیده است. از هرکه می‌پرسیم نشانی میعادگاه حضور را می‌دهد. کودکانی با صورت های نقاشی شده تا کهنسالانی که پیاده و نفس‌زنان خود را به مسیرهای راهپیمایی رسانده‌اند همه آمده اند تا بگویند: رهبرا تا پای جان ایستاده‌ایم.

یک‌صدا ندا می‌دهند "حزب فقط حزب علی (ع)، رهبر فقط سید علی"، "ای رهبر آزاده مازندران آماده ایم آماده". آری مازندران امروز آماده‌تر از هر زمان دیگری است از شعارهای سر داده و پارچه نوشته‌ها، سربندهای نقش بسته بر سر جوانان این مرزوبوم می‌توان به عشقی که در وجودشان جوانه‌زده، پی برد.

حمید عباسی دانشجویی که به‌اتفاق دوستان همکلاسی‌اش مسیر شهید قاسمی به سمت میدان شهدا را می‌پیماید می‌گوید: امروز کلاس درسمان را در مسیر راهپیمایی برپا کرده‌ایم تا جهان بداند ما دانشجویان همپای مردم میهن تا آخرین‌نفس ایستاده‌ایم.

حال و هوای راهپیمایی مازندران رنگ برجام و انتخابات را هم به خود گرفته است و می‌توان در صفوف به هم فشرده مردم، داوطلبان و نامزدهای مختلف مجلس را دید که فضای رقابت را تبدیل به رفاقت کرده‌اند و دوشادوش مردم در میعادگاه حضور، راهپیمایی می‌کنند.

یکی از این داوطلبان مجلس در ساری می‌گوید: بی‌شک مردم در هفتم اسفندماه نیز همانند ۲۲ بهمن حضوری پرشور و شعور خواهند داشت و حماسه‌ای دیگر تکرار خواهند کرد.

در تنکابن، مردم ولایتمدار منطقه، مسیر مسجد جامع به سمت میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی می‌کنند حجت‌الاسلام محمد فضلی که به همراه خانواده‌اش در این راهپیمایی شرکت دارد می‌گوید: روحانیت همواره پا به‌پای ملت در صحنه حضورداشته است و امروز نیز روز ادای تکلیف به شمار می‌رود.

حضور مردم در راهپیمایی بی نظیر است

وی با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی شهرستان بی‌نظیر است ادامه داد: دشمنان بدانند ملت ایران پای ارزش‌ها ایستاده‌اند و شانه خالی نمی‌کنند.

یک فرهنگی تنکابنی نیز بابیان اینکه امروز جای شهدای انقلاب و دفاع مقدس خالی است اظهار داشت: این شهرستان در دفاع از حرم اهل‌بیت(ع)، شهید مرادخانی را تقدیم کرده است که سال‌های قبل در مراسم ۲۲ بهمن همپای ملت حضور داشت.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساری ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید قاسمی به سمت خیابان فردوسی ـ میدان ابن‌شهر آشوب ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ میدان ساعت ـ خیابان ۱۸ دی ـ میدان شهدا شروع‌شده است و حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات در این مراسم سخنرانی می‌کند.