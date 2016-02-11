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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

لوئیس انریکه؛

آمارها زمانی خوب هستند که قهرمان شویم

آمارها زمانی خوب هستند که قهرمان شویم

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا در خصوص رکورد ۲۹ بازی بدون شکست این تیم گفت: این آمارها زمانی لذت بخش هستند که قهرمان شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوئیس انریکه در پایان دیدار این تیم مقابل والنسیا که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت در خصوص رکورد ۲۹ بازی بدون شکست این تیم گفت: اگر این آمارها ما را به قهرمانی برسانند در آنصورت لذت بخش هستند ولی اگر قهرمان نشویم بی فایده بوده و یک شکست محسوب می شوند.

وی با اشاره به جدال برابر والنسیا عنوان کرد: بازی عجیبی بود. در نیمه اول کمی گمراه شدیم ولی در نیمه دوم خودمان را پیدا کردیم. من از بازیکنان خودم کاملا راضی هستم. فعلا در فینال هستیم و این یکی از دستاوردهای فصل جاری است.

 

کد مطلب 3049749

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