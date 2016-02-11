آمارها زمانی خوب هستند که قهرمان شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، لوئیس انریکه در پایان دیدار این تیم مقابل والنسیا که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت در خصوص رکورد ۲۹ بازی بدون شکست این تیم گفت: اگر این آمارها ما را به قهرمانی برسانند در آنصورت لذت بخش هستند ولی اگر قهرمان نشویم بی فایده بوده و یک شکست محسوب می شوند.

وی با اشاره به جدال برابر والنسیا عنوان کرد: بازی عجیبی بود. در نیمه اول کمی گمراه شدیم ولی در نیمه دوم خودمان را پیدا کردیم. من از بازیکنان خودم کاملا راضی هستم. فعلا در فینال هستیم و این یکی از دستاوردهای فصل جاری است.