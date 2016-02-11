شیعه و سنی به میدان آمدند/ولایت مداری مردم از مرزها گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد فرماندار شهرستان مرزی تایباد صبح پنج شنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم تایباد اظهار کرد: امروز ولایت مداری مردم از مرز های گذشته و شاهد ولایت مداری در کشورهای جهان هستیم.

وی گفت: امروز مردم تشیع و تسنن با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادن که همچون گذشته همراه با ولایت و رهبری هستند و پشت سر رهبری گام خواهند برداشت.

فرماندارتایبادگفت: دشمنان از گذشته برنامه ریزی می کردند تا جلوی حضور پر شور مردم را در صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن را بگیرند اما حضور پرشور مردم به ویژه روحانیون تشیع و تسنن شهرستان نشان داد که مردم همنچنان گوش فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.

وی گفت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به عنوان برجسته ترین حرکت اسلامی جهان اسلام را به حرکت و جنب و جوش وا داشته است.

شرافتی راد افزود: حضور پرشور مردم شما مردم تشیع و تسنن شهرستان تایباد یک تکلیف شرعی بوده که پاسداری از نعمت سلامت، امنیت، و نشان دهنده وحدت شما مردم به جهانیان می باشد.

وی گفت: دشمنان به دنبال کمرنگ کردن برکات انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی سرآغاز بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعنامه های پایانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۳ بهمن توسط مولوی عبدالباری صالحی مدیر حوزه علمیه مظهر التوحید اهل سنت تایباد قرائت شد.