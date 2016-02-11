علی رهبری اجازه پخش آنونس جشنواره را نداد/ یک سالن انتظار رنگی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر چهارشنبه شب ۲۱ بهمن ماه در حالی برگزار شد که علی رهبری مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران اجازه پخش تیزر جشنواره را در ابتدای کنسرت این گروه را نداد.

مخالفت علی رهبری با پخش آنونس جشنواره

طبق برنامه قرار بود اجرای ارکستر سمفونیک تهران راس ساعت ۲۱ با اجرای قطعه «نی نوا» آغاز شود که با توجه به اینکه زمان تست صدا مدت زمان بیشتر طول کشید برنامه نزدیک به نیم ساعت تاخیر آغاز شد، این در حالی است که بعد از شروع کنسرت معلوم شد که علی رهبری قبل از آغاز اجرای برنامه با پخش آنونس تصویری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر به شدت مخالفت کرده و این واکنش وی کمی برنامه را به تاخیر انداخته است.

پاویون خبرنگاران در طبقه سوم است

ستاد برگزاری جشنواره به منظور ایجاد تسهیلات برای ارسال اخبار و همچنین استقرار بهتر خبرنگاران و عکاسان جشنواره قبل و بعد از اجرای برنامه اقدام به راه اندازی پاویون خبرنگاران در طبقه سوم تالار وحدت کرده که به گفته مسوولان روابط عمومی جشنواره، این بخش در اغلب تالارهای میزبان جشنواره برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است.

ما خانم ها باید هوای یکدیگر را داشته باشیم

کنسرت گروه «همنوازان» به سرپرستی نجمه تجدد هم که ساعت ۱۸:۱۵ روز چهارشنبه در یک کنسرت ویژه بانوان میزبان دوستداران موسیقی ایران بود با استقبال نسبتا خوب مخاطبان بیش از ۱۱ قطعه موسیقایی را اجرا کرد.

نغمه تجدد در ابتدای این کنسرت با اشاره به حضور شبنم مقدمی و ژاله صامتی کاندیدای دریافت جایزه سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشنواره فیلم فجر گفت: ما خانم ها باید هوای یکدیگر را داشته باشیم به همین جهت بنده از حضور این دو بازیگر و دیگر هنرمندانی که در این کنسرت حضور دارند صمیمانه قدردانی می کنم.

استقبال نسبی مخاطبان از برنامه های روز اول

با توجه به دو کنسرت برگزار شده ویژه بانوان به هنرمندی هنگامه اخوان با گروه «بهار» و نجمه تجدد با گروه «همنوازان» و همچنین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارکستر علی رهبری استقبال خوبی از سوی مخاطبان به ویژه در کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به عمل آمده بود به طوری که طبقه تالار وحدت نیز از حضور تماشاگر پرشده بود.

نوازنده های ترک کرده و رهبر ارکستر بازگشته

امین غفاری نوازنده ویولن و ناصر رحیمی نوازنده فلوت که مدتی بود به دلایل مختلف از بدنه ارکستر سمفونیک تهران کناره گیری کرده بودند در کنسرت شب گذشته ارکستر به عنوان نوازنده حضور پیدا کردند، این در حالی است که دالیبور کاروای نوازنده اهل کرواسی نیز به عنوان نوازنده مهمان و سولیست ویلون در کنسرت حضور داشت.

نکته جالب توجه دیگر حضور بی سر و صدای علی رهبری مدیر هنری ارکسترسمفونیک تهران در قالب رهبر ارکستر بود که چند هفته قبل اعلام کرده بود به دلیل مشکلاتی که پیرامون قرارداد نوازندگان ارکستر وجود دارد فعلا از حضور در ارکستر به عنوان رهبر انصراف می دهد که حضور این هنرمند در تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به عنوان رهبر ارکستر نشان از ختم به خیر شدن ماجرای انصراف وی داشته است.

تبلیغات محیطی اسپانسرها

موسسه «کار و اندیشه» به عنوان اسپانسر اصلی جشنواره در کنار یک موسسه تهیه و تولید قطعات آسانسور مسوولیت تبلیغات محیطی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر را به عهده گرفته اند. این در حالی است که طبق طراحی هایی که انجام گرفته بود نورپردازی سالن انتظار تالار وحدت دچار تغییراتی شده بود.

معرفی مهمانان روز اول جشنواره

علی مرادخانی، حمیدرضا نوربخش، فرزاد طالبی، مصطفی کمال پورتراب، عبدالحسین مختاباد، داود گنجه ای، علی بوستان، پدرام فریوسفی، شیرین یزدان بخش، فرزین پیروزپی، حسین مهرجردی، شبنم مقدمی، ژاله صامتی، شیوا دولت آبادی، مریم معینی، مهناز محمدی از جمله مدیران و هنرمندانی بودند که در اولین روز از برگزاری جشنواره در تالار وحدت حضور پیدا کردند.