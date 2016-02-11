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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

آتش سوزی مرگبار در خیابان نیروی هوایی /مرد ۸۰ ساله جان سپرد

آتش سوزی مرگبار در خیابان نیروی هوایی /مرد ۸۰ ساله جان سپرد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: آتش سوزی در یک منزل مسکونی در خیابان نیروی هوایی موجب مرگ یک پیرمرد ۸۰ ساله شد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره جزییات این آتش سوزی مرگبار گفت : ساعت۶:۳۶ دقیقه صبح امروز حادثه آتش سوزی در یک منزل مسکونی در سی متری نیروی هوایی، خیابان سجاد به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ایستگاه ۳۱ به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه در یک واحد ۱۲۰ متری در طبقه اول ساختمان مسکونی پنج طبقه ایجاد و آتش در حال سرایت به سایر طبقات بود.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان هنگام خاموش کردن آتش با جسد سوخته یک پیرمرد مواجه شدند.

وی گفت: ماموران آتش نشانانی آتش را خاموش و جسد بی جان این پیرمرد را تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در حال بررسی است افزود: آتش نشانان در ساعت۷:۵۰ پس از ایمن سازی کامل، محل را ترک کردند.

کد مطلب 3049756

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