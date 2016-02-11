آتش سوزی مرگبار در خیابان نیروی هوایی /مرد ۸۰ ساله جان سپرد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره جزییات این آتش سوزی مرگبار گفت : ساعت۶:۳۶ دقیقه صبح امروز حادثه آتش سوزی در یک منزل مسکونی در سی متری نیروی هوایی، خیابان سجاد به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ایستگاه ۳۱ به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه در یک واحد ۱۲۰ متری در طبقه اول ساختمان مسکونی پنج طبقه ایجاد و آتش در حال سرایت به سایر طبقات بود.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان هنگام خاموش کردن آتش با جسد سوخته یک پیرمرد مواجه شدند.

وی گفت: ماموران آتش نشانانی آتش را خاموش و جسد بی جان این پیرمرد را تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در حال بررسی است افزود: آتش نشانان در ساعت۷:۵۰ پس از ایمن سازی کامل، محل را ترک کردند.