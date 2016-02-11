کسانیکه موفق به رای آوری نمی شوند به نامزد پیروز تبریک بگویند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان در حاشیه راهپیمایی امروز یومالله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با تجلیل از حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز اظهار داشت: این حضور نشان میدهد که مردم، انقلاب و نظام را از خودشان میدانند و شعور و درک بالای سیاسی و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب نشان میدهند.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: توصیه من به مردم این است که در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند، چرا که این انتخابات بسیار مهم است و شرایط منطقه و تاثیرگذاری ما در حل و فصل مسائل منطقه ایجاب میکند که مردم حضور حداکثری داشته باشند.
رئیس بنیاد امید ایرانیان تصریح کرد: اینکه مردم به چه کسی رای دهند، به تشخیص خودشان بستگی دارد که باید تحقیق کنند، اما به طور کلی به اصلح رای بدهند.
عارف همچنین با توصیه به نامزدهای انتخابات برای تمکین به قانون بعد از اعلام نتایج، گفت: نامزدهایی که موفق نشدهاند رای مردم را به دست آورند، به نامزدهای پیروز تبریک بگویند و خودشان را برای رقابتهای بعدی آماده کنند.
وی در خصوص راهپیمایی امروز هم گفت: حضور مردم مثل همیشه پرشور و بانشاط بود.
رئیس بنیاد امید ایرانیان تصریح کرد: ۲۲ بهمن بزرگترین جشن ملت ایران است.
عارف گفت: این حضور گسترده زمینه را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان فراهم میکند.
نظر شما