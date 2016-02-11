هدف قرار گرفتن ۱۹۰۰ مرکز وابسته به داعش در سوریه از سوی روس ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، بمباران مواضع تروریست های داعش در سوریه از سوی جنگنده های روسیه با شدت و قدرت ادامه دارد.

بر همین اساس وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای آماری از پروازهای جنگنده های این کشور بر فراز آسمان سوریه به منظور هدف قرار دادن مواضع داعش منتشر کرد.

در این گزارش تصریح شده که جنگنده های روس طی یک هفته از تاریخ ۴ تا ۱۱ فوریه کنونی ۵۱۰ نوبت پرواز کرده اند.

بر اساس این گزارش در پی این عملیات های هوایی ۱۹۰۰ مرکز تجمع تروریست ها مورد اصابت قرار گرفته است.