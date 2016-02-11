خضوع امریکا نه از روی خیرخواهی بلکه از روی ناچاری است

غلامحسین محسنیاژهای، معاون اول قوه قضائیه در حاشیه راهپیمائی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید به حرف عدهای که امروز میگویند آمریکاییها نسبت به ملت ایران خیرخواه شدهاند، خندید.
وی افزود: من فکر میکنم مسخرهتر از این حرف وجود نداشته باشد که آمریکا و هر قدرت استکباری بخواهد نسبت به ملت ایران خیرخواه باشد.
محسنیاژهای تاکید کرد: آمریکاییها تسلیم شدند و در مقابل قدرت جمهوری اسلامی استیصال پیدا کردند و خضوع آنها نه از روی خیرخواهی بلکه از روی ناچاری است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اخیرا آقایی میگفت رئیس جمهور فلان کشور غربی به او گفته است میخواهم برای جوانان ایران اشتغال ایجاد کنم. خیلی سادهاندیشی میخواهد که کسی حتی این سخن را به زبان بیاورد.
وی گفت: فلان رئیس جمهور اروپایی که ۳۷ سال است به نحوی از انحاء علیه این کشور و ملت ولو غیرمستقیم همه تلاش خود را بکار گرفته تا نسبت به ملت ایران اقدام کند، آیا امروز دلش میسوزد که برای جوانان ما ایجاد اشتغال کند و بخواهد بر این اساس با ما ارتباط اقتصادی داشته باشد؟
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخی اخیرا گفتهاند که در شرایط پسابرجام روحیه آمریکاستیزی در مردم کمتر شده است، خاطرنشان کرد: اگر شما میخواهید ببینید مردم نسبت به دشمن اصلی و شیطان بزرگ حساسیتشان کم یا زیاد شده است، جمعیت امروز راهپیمایی را مشاهده کنید.
وی ادامه داد: مردم در تمام کشور و شهرها یک شعار و آن هم «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سرمیدهند.
محسنیاژهای در پایان گفت: اگر حساسیت مردم نسبت به آمریکاستیزی کم شده بود و احساس میکردند دشمنی آمریکا نسبت به آنها کاهش پیدا کرده است، باید شعار دیگری را سر میدادند، در حالی که این شعار در هر شهر و روستایی بر سر زبانهای ملت است.
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