به گزارش خبرنگار مهر، حضور پرشور مردم خرم آباد در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر بر افتخارات مردم این دیار افزود، حماسه ای که در سرمای هوای رقم خورد ولی از عظمت حضور مردم کاسته نشد.

ابوالفضل حسینی محجوب نوجوان پرانرژی ۱۵ ساله اولین سهم مان از گفتگو می شود و می گوید آمده تا به دشمن بفهماند کشورش را دوست دارد و با وجود سن کم عاشق رهبر و کشورش است و تا جایی که بتواند از کشورش دفاع می کند.

اگر سنگ هم ببارد به عشق وطنم به راهپیمایی می آیم

می پرسم چرا سردی هوا مانع حضور او در راهپیمایی نشده در پاسخ می گوید وقتی دوستانم را می بینم که با انرژی شعار می دهند سردی هوا را فراموش می کنم و آمده ام به دشمنان بفهمانم که اگر سنگ هم ببارد به عشق وطنم به راهپیمایی می آیم.

از او می خواهم پیامی به آمریکا بدهد تا پاسخ جالبش به سکوتم وادارد؛ می گوید به آمریکا بداند اینجا کشور حسین فهمیده هاست اگر چپ به این کشور نگاه کنید با آنها طرفید.

گر خمینی رفت فرمان سید علی هست هنوز...

فتانه کاکاوند دختر جوانیست که با دوستانش به راهپیمایی آمده؛ اشتیاقشان مجذوبم می کند تا کنجکاو شوم بپرسم چرا به راهپیمایی آمده اند او در پاسخم می گوید برای دفاع از آرمان ها و اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران و تلاش و مبارزات امام خمینی(ره) و یاران باوفایش آمده، آمده چون امنیت و آرامش کنونی جامعه اش را مدیون خون کسانی می داند که برای این انقلاب از جان خود گذشته اند.

می پرسم سرمای هوا مانع آمدنتان نشد؟ پاسخ می دهد جوانان ما در هشت سال دفاع مقدس در سرما و گرما مبارزه کردند و نه تنها سرما، هیچ چیز دیگر باعث نمی شود که ما از مبارزه با استکبار و آرمان خواهی دست برداریم؛ هرچقدر سوز سرما بیشتر باشد سوز دل ما برای مبارزه بیشتر خواهد بود؛ ما به جهاد علمی و فرهنگی خود با رهنمودهای رهبر عزیزمان ادامه خواهیم داد و هیچ چیز نمی تواند این انگیزه را از ما سلب کند.

می خواهم پیامی به آمریکا و استکبار بدهد می گوید آمریکا بداند گر خمینی رفت فرمان سید علی هست هنوز...

به حول و قوه الهی تا جان در بدن داریم با آمریکای جهانخوار و مستکبر مبارزه خواهیم کرد، به کوری چشم دشمنان و رهبری امام خامنه ای مدظله العالی پرچم به دست صاحب امر خواهد رسید.

این ملت را تهدید و تحریم نمی توان از پای درآورد

مرد جوانی به نام حامد حسنی دیگر سوژه مصاحبه مان می شود همان سوال ها را می پرسم در پاسخ به علت حضورش می گوید برای پاس داشت حماسه امام خمینی و پیروی از شهدایی که قطعا امنیت و آرامش امروزمان را مدیون آنها هستیم آمده.

می پرسم چرا در این سرمای سوزناک آمده می گوید جسم شاید احساس سردی کند اما انقلاب ما فراتر از جسم و جان بود برای همین روح افراد آزاده را امروز در این هوای سرد می بینید که به خروش در آمده و همین ثابت می کند که انقلاب ما فراتر از تصور انسان های مادی گراست.

می خواهم او نیز به دشمنان پیامی بدهد می گوید پیام همین بس که تنها انقلابی هستیم که شعار نسل سومی هایش با نسل اول انقلاب تفاوتی نکرده، چه پیامی از این بالاتر که ۳۷ سال از عمر یک انقلاب بگذرد اما هنوز شور و حلاوتش از بین نرود؟ آیا میشه این ملت را با تحریم و تهدید از پا در آورد؛ این بهترین پیام برای آنهاست.

دشمنان بدانند که با یاری خدا شکست خورده اند مثل همیشه و ما پیروزیم

عیسی داودی پیرمردیست که مانند بسیاری از هم سن و سالانش به راهپیمایی آمده؛ از او علت آمدنش را جویا می شوم می گوید من از روزی که انقلاب اسلامی پیروز شده است هرساله در راهپیمایی ۲۲بهمن شرکت کرده ام و مثل بقیه مردم، کشور و رهبرم را دوست دارم و به همین دلیل در راهپیمایی شرکت می کنم تا دشمنان ایران بدانند که ما دوست دار ایران و نظام هستیم و آمریکا هیچ غلطی نمی کند.

اشاره می کند که پدر شهید است و پسرش را به این انقلاب هدیه کرده و ادامه می دهد هرچقدر که ما را تحریم کنند باز هم ما این کشور را دوست داریم و حتی جانمان را هم در راه میهن می دهیم.

دشمنان هم بدانند که با یاری خدا شکست خورده اند مثل همیشه و ما پیروزیم.

می پرسم پدرجان شما در این هوای سرد چرا آمده اید؟ می گوید ما همیشه در هوای سرد و گرم در راهپیمایی شرکت کرده ایم و این شور و هیجان مردم آنقدر زیاد است که سرما و گرما بر آن اثری ندارد.

باطل کننده پروژه نفوذ، حضور مردم در صحنه است

اکرم عباسی خانم جوان دیگریست که می خواهیم دلیل آمدنش را بدانیم؛ می گوید یکی از ترفندهایی که قدرت های غربی در سالهای اخیر علیه جمهوری اسلامی به کار بسته اند، استفاده از تهدیدات متفاوت بوده است.

غربی ها بارها در سخنرانی های خود اعلام کرده اند که در صورت بی تاثیر ماندن تحریم ها از گزینه حمله نظامی استفاده خواهند کرد، زمانی که مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور به هم می رسانند، به غربی ها اعلام می کنند که حتی اگر تمام دولت های غرب علیه ایران با هم متحد شوند و قصد تجاوز به مرزهای این کشور را داشته باشند، جوانان امروز هم مانند جوانان نسل های پیش سینه را در مقابل آماج تیرها دشمنان سپر می کنند و نمی گذارند که دشمن جرأت تجاوز به یک وجب از خاک کشورشان را داشته باشد.

باطل کننده پروژه نفوذ، حضور مردم در صحنه است؛ حضوری که علاوه بر ارتقاء سطح امنیت و صلابت نظام جمهوری اسلامی، موجب می‌شود خدعه و نیرنگ دشمنان برای نفوذ در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اثر نکند و دشمنان از فکر تعرض سخت و نرم به کیان ایران اسلامی مایوس شوند.

آمریکا بداند تا آخرین نفس از ولایت فقیه و انقلابمان دست نمی کشیم

راهپیمایی ۲۲ بهمن یکی از ایامی است که حضور مردم در صحنه متبلور می‌شود؛ راهپیمایی‌ای که در ۳۷ سال اخیر هر سال باشکوه تر از سال گذشته برگزار شده و به مثابه خاری در چشم دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود در رابطه با اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن فرمودند: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سی و هفت سال گذشته، حضور جسمی همراه با اراده و عزم و محبت و پشتیبانی بوده است و امسال نیز به فضل الهی حضور مردم در خیابانها، چشمگیر و دشمن شکن و مأیوس کننده بدخواهان خواهد بود.

ایشان همچنین برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن را تکرار شادمانه عید انقلاب دانستند و با تأکید بر اینکه چنین مراسم مردمی مستمری در جهان بی نظیر است، افزودند: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، مردم در هر شرایطی اعم از شرایط سخت جوی و در دل مشکلات، همواره در مراسم عید انقلاب در ۲۲ بهمن حاضر بوده اند.

و فرمودند بخش قابل توجهی از کسانی که در سال‌های اخیر در راهپیمایی شرکت کرده‌اند به اقتضای سن خود، روزهای انقلاب و ۲۲ بهمن ۵۷ را ندیده اند و این سلسله تمام نشدنی نشان دهنده قدرت بازآفرینی انقلاب است.

ما به عنوان جوانان ایرانی بیانات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه خود قرار داده و مطیع امر ولی فقیه هستیم و جشن پیروزی انقلاب جشن تجدید عهد و پیمان بین مردم و ولی فقیه است و ما با جان و دل و افتخار در این جشن شرکت میکنیم حتی در سخت ترین شرایط و در سرما و گرما...

سالار راستگو ۶۲ ساله از عشایری است که لباس محلی آمده و می گوید برای پشتیبانی از ولایت فقیه و انقلاب آمده و می گوید آمریکا بداند تا آخرین نفس از ولایت فقیه و انقلابمان دست نمی کشیم.