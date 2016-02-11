عبدالرحمانی‌فضلی، وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: توصیه ما به نامزدها در تمام این مراحل، رعایت قانون است.

وی همچنین درباره انتقادات مطرح شده نسبت به اظهارات برخی استانداران، مسئولان اجرایی و انتخاباتی بودن این اظهارات افزود: مطرح شدن این خبرها برای ما دلیل نیست، اگر سند و مدرکی هست، بدهند که بررسی کنیم.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و نیز پایبندی نامزدها به قانون پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: هیات‌های بازرسی تمام حرکات را در تمام مراحل زیر نظر دارند.