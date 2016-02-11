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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

رحمانی‌فضلی در گفتگو با مهر:

هیات‌های بازرسی تمام حرکات نامزدهای انتخابات را زیرنظر دارند

هیات‌های بازرسی تمام حرکات نامزدهای انتخابات را زیرنظر دارند

وزیر کشور با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای رعایت قانون در انتخابات توسط نامزدها گفت: هیات‌های بازرسی ما تمام حرکات نامزدها را در تمام مراحل زیر نظر دارند.

عبدالرحمانی‌فضلی، وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: توصیه ما به نامزدها در تمام این مراحل، رعایت قانون است.

وی همچنین درباره انتقادات مطرح شده نسبت به اظهارات برخی استانداران، مسئولان اجرایی و انتخاباتی بودن این اظهارات افزود: مطرح شدن این خبرها برای ما دلیل نیست، اگر سند و مدرکی هست، بدهند که بررسی کنیم.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و نیز پایبندی نامزدها به قانون پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: هیات‌های بازرسی تمام حرکات را در تمام مراحل زیر نظر دارند.

کد مطلب 3049786

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