خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم نقاط مختلف آذربایجان شرقی از شهرها و روستاهای مختلف در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضوری گسترده و پرشور داشتند و بار دیگر حمایت و پیوند خود با این نظام و انقلاب را ثابت کردند و دشمنان این انقلاب و نظام را ناامید کردند.

آذری‌ها امسال نیز همچون سال‌های گذشته ضمن تجدید بعیت با آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند و باحضور باشکوه و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه آفریدند.

موج خروشان مردم در شهرستان‌های مختلف آذربایجان شرقی

مردم آذربایجان شرقی از جنوب استان در بناب و ملکان و میانه گرفته تا شمال استان در جلفا و کلیبر و ورزقان حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی داشتند و اقشارمختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، دانش‌آموز و دانشجو و طلبه و سرباز و کارمند و کارگر و بازاری و هنرمند و ورزشکار و بالاخره از هر گروهی در این روز به خیابان‌ها آمدند و حمایت خود را از این نظام و انقلاب نشان دادند.

حضور دانش آموزان و دانشجویان در این روز سرد زمستانی علی رغم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها از نکات جالب توجه راهپیمایی امروز است.

هوای امروز تبریز و بسیاری از شهرستان‌های استان صفر درجه و حتی چندین درجه زیر صفر است و با این حال مردم در این هوای سرد به خیابان‌ها آمده‌اند و حضوری کم نظیر رقم زده‌اند.

حاشیه‌های راهپیمایی مردم در تبریز

راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن امسال نیز هچون سال‌های گذشته در تبریز حواشی قابل توجه و متفاوتی داشت. راهپیمایی از ساعت ۹ صبح آغاز شد و از همان ساعات آغازین راهپیمایی، خیابان‌های اطراف میدان نماز تبریز مملو از مردمی شد که به خیابان‌ها آمده بودند تا نشان دهند تابع این نظام و انقلاب هستند.

از ساعات اولیه راهپیمایی علاوه بر مردان و زنان نسل انقلاب، نسل سوم انقلاب نیز حضور چشمگیری داشتند.

در مسیرهای مختلف راهپیمایی علاوه بر غرفه‌های فرهنگی و هنری، ایستگاه‌های صلواتی نیز از راهپیمایان پذیرایی می‌کردند.

نمایشگاه‌های نقاشی انقلاب نیز در برخی از مسیرهای راهپیمایی وجود داشت.

اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان نیز همچون سال‌های گذشته با استقرار صندوق‌های ویژه کمک به نیازمندان در عرصه کمک رسانی به مظلومان و نیازمندان فعال بود.

پرچم بزرگ کشورمان نیز که بیش از ۱۰۰ متر طول داشت در دستان تبریزی‌ها قرار داشت و جلوه خاصی به این راهپیمایی باشکوه بخشیده بود.

حضور دانش آموزان و دانشجویان در این راهپیمایی مشهود بود و سرودی دسته جمعی توسط صدها نفر از دانش آموزان در تبریز خوانده شد.

آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی

مردم شعارهای «سید علی، سید علی روح و روانم» و «آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی» به معنی آذربایجان بیدار است و تابع انقلاب و ولایت است، را سر دادند.

«آمریکا، آمریکا ننگ به نیرنگ تو»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» از دیگر شعارهای راهپیمایان در تبریز بود.

پلاکاردها و دست نوشته‌هایی با مضمون « ما تا آخر ایستاده ایم» در دست راهپیمایان وجود دارد.

حضور کاندیداهای انتخاباتی به همراه طرفدارانشان در مسیرهای راهپیمایی

حضور کاندیداهای انتخاباتی به همراه طرفدارانشان در مسیرهای راهپیمایی از دیگر حواشی امروز بود. کمتر از ۱۵ روز به انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است و کاندیداها از هم اکنون مشغول تبلیغات هستند.

ورزشکاران و هنرمندان تبریزی نیز حضور گسترده ای در راهپیمایی داشتند.

یک فروند بالگرد نیز در آسمان تبریز راهپیمایان را گلباران کرد.

همچنین در مراسم راهپیمایی امروز تبریز جمعی از مدیران ادارات کل و سازمان های دولتی و همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از نماینده های مجلس حضور داشتند.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه سراسری راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۹۴ قرائت شد.