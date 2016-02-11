خبرگزاری مهر - گروه استانها: دوباره زمان حضور شد تا نوبت به تکلیف من و تو برسد، تکلیف «حضور»، تکلیفی که خوب بلد هستیم، یاد گرفتهایم که باشیم، پای همهچیزهایی که سخت به دست آوردهایم و برای نگهداشتنش هم سفتوسخت ایستادهایم.
خبرها از دور و نزدیک، از روستا و شهر، از پایتخت و مراکز استانها روایت جاری شدن حماسه است، حماسهای که تکرارش در ۳۷ سال برایمان آن را خواستنیتر کرده است.
نه برف کرمانشاه ما را از آمدن دلسرد کرد و نه باران ایلام از جاری حضورمان کاست، سرمای سنندج و خرمآباد که دیگر مقابل حضورمان کم آورده است.
شیعه و سنی ندارد، این را مردمان خراسان جنوبی امروز فریاد زدند که هستند و پای انقلابشان ایستادهاند. خوزستان امروز هم صف بهصف جبهه شد، مثل روزهای دفاع مقدس که گلوله گلوله دفاع بود و حالا هم سنگر به سنگر ایستاده است و بودنش را فریاد میزند.
آذریزبان ها هم امروز غوغا به پا کردند، از آذربایجان غربی نماد وحدت و همدلی اقوام و ادیان گرفته تا آذربایجان شرقی که حضور را امروز معنا کردند، «یاشاسین آذربایجان»؛ دورد بر مردمانی که آمدند تا بگویند همچنان انقلابیاند.
از ایلام خبر رسیده است که راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن از ساعتی قبل بهرغم بارش باران در ایلام آغازشده و از همان دقایق ابتدایی و حتی پیش از آغاز این راهپیمایی حضور مردم ایلام پرشور و وصفناشدنی بوده است، حضوری که از یک ساعت قبل از آغاز مراسم رقم خورد.
مردم شهرستانهای استان تهران هم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر حماسهساز شدند، از ورامین و شهریار گرفته تا ملارد و شهرری و بهارستان و شهر قدس.
در دیار مقدس امام مهر و مهربانی هم حماسه همین است که در جایجای ایران برقرار است، راهپیمایی یومالله ۲۲بهمن از ساعت ۹ صبح از محل میدان ۱۵ خرداد با حضور پرشور و انقلابی اقشار مختلف مردم آغازشده و هرلحظه بر موج جمعیت افزوده میشود.
مازندران هم در طلیعه سی و هشتمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی غرق در شور و شعور شد و ندای اللهاکبر در دیار علویان پیچید.
در دیار خون و قیام «قم» مردم همیشه درصحنه همزمان با سراسر کشور با حضور باشکوه خود در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن حماسهای بینظیری خلق کردند.
آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و همچنین آیتالله سید محمود شاهرودی عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری به جمع راهپیمایی کنندگان آمده و بخشی از مسیر راهپیمایی را همگام با مردم قم طی کردند.
در غرب ایران لرستانیها از ساعت هشت صبح آمدهاند، تا راهپیمایی که قرار بود ۹ جاری شود، زودتر به خروش آید.
سرمای هوا هم در کرج مانع حضور مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد تا «ایران کوچک» شاهد طنین شعار «مرگ بر آمریکا»باشد.
حضور کمنظیر مردم یزد در تاریخ راهپیماییهای دارالعباده نمود دیگری از حماسه امروز ملت بود، در سرزمین زهد و پارسایی سیستان و بلوچستان هم ۵۰ نقطه شاهد برگزاری راهپیمایی بود و همه آمدند تا بگویند احدی نمیتواند چشم طمع به این آبوخاک مقدس داشته باشد.
در خراسان شمالی هم حضور اهل سنت در راهپیمایی امروز چشمگیرتر از سالهای قبل بود و آنان با این حضور وحدت و همدلی خود را با برادران شیعه به نمایش گذاشتند.
مردم دیار میرزاکوچکخان امروز به خیل حماسه ملت ایران و بانگ فجر در روز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور اصفهانیها در پایتخت فرهنگی جهان اسلام در آسمان طنینانداز شد.
تجدید بیعت مرزداران خلیجفارس با نظام مقدس جمهوری اسلامی در بوشهر و حضور مردم استان چهارمحال و بختیاری در دمای منفی ۱۰ درجه در ابتدای راهپیمایی نشان داد هیچچیزی جلودار این ملت نیست.
بلوار آزادی شیراز هم امروز مسئول و مردم عادی نمیشناخت و همه در كنار هم برای شادی انقلاب و نشان دادن قدرت نظام به صحنه آمده بودند.
مردم دیار قهرمانپرور قومس یومالله ۲۲بهمن را فرصتی یافتند تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، به جهانیان ثابت کنند که تا خون در رگ دارند پای انقلابشان هستند.
در دیار کریمان هم حضور باشکوه و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن فریاد ضد استکباری آنها را به گوش جهانیان رساند.
حماسه مردم شیعه و سنی استان گلستان و شور حضور شهری و روستایی در قزوین پازل حضور ملت را امروز کامل کرد.
روایتها از استانهای مختلف ایران اسلامی همین است، پیام ملت همان است که بود: من انقلابیام، حضور شناسنامه من است...
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