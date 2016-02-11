راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن مردم کرمانشاه زیر بارش برف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن‌ ماه در کرمانشاه هم‌ زمان با سراسر کشور با حضور پرشور و گسترده مردم مومن و ولایتمدار در زیر بارش برف برگزار شد.

اقشار مختلف مردم از زن و مرد و پیر و جوان همانند سال های گذشته در این راهپیمایی عظیم حضور پیدا کرده و بار دیگر عشق و علاقه خود را به انقلاب شکوهمند اسلامی نشان دادند.

این راهپیمایی در شهر کرمانشاه از دو مسیر خیابان مدرس به سمت چهار راه بسیج و سه راه حافظیه به چهار راه بسیج برگزار شد و مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و شعارهای ضد صهیونیستی بار دیگر برای اعلام انزجار خود از استکبار حضور پیدا کردند.

مردم کرمانشاه با مشت‌ هایی گره‌ کرده و سردادن شعارهایی ضد استکبار و ضد صهیونیست جنایتکار از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آل سعود خائن» بار دیگر نفرت خود را از مستکبرین عالم فریاد زدند.

مردم ولایتمدار کرمانشاه همچنین با سر دادن شعارهای «۲۲ بهمن ماه یوم الله یوم الله»، «ما ذوالفقار حیدریم فدائیان رهبریم»، «ما ملت بیداریم از آمریکا بیزاریم» و «خونی که در رهبر ماست هدیه به رهبر ماست» بصیرت و عشق و علاقه خود به ولایت را نشان دادند.

به آتش کشیدن آدمک های نماد آمریکا، اسرائیل و آل سعود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز توسط مردم کرمانشاه انجام شد که انزجار آنها را از جنایات علیه ملت های مظلوم فلسطین و یمن نشان می داد.

اجرای گروه سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان از دیگر برنامه های مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کرمانشاه بود که پس از اجتماع راهپیمایان در چهار راه بسیج برگزار شد.

همچنین گلباران مسیر راهپیمایی توسط بالگرد هوانیروز از دیگر برنامه های مراسم امروز بود.

مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر کرمانشاه پس از اجتماع راهپیمایان در چهار راه بسیج با سخنرانی اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه پایان یافت.

گفتنی است، مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن به طور همزمان در تمامی شهرستان های استان کرمانشاه با شکوه هر تمام برگزار شد و مردم ولایتمدار و انقلابی استان کرمانشاه بار دیگر با این حضور عشق و علاقه خود به انقلاب را به اثبات رساندند.