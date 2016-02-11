تذکر رئیس ستاد انتخابات لرستان به کاندیداها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در واکنش به برخی تخلفات انتخاباتی صورت گرفته از سوی برخی کاندیداها و طرفداران آنها در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: پلاکاردهای نمایش داده شده از سوی کاندیداها و طرفداران آنها در راهپیمایی سریعا پایین کشیده شوند.

وی با بیان اینکه این امر خلاف قانون است عنوان کرد: به طور حتم این امر در کارنامه کاندیداهای انتخاباتی ثبت خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه این اقدام همسویی با مردم نیست، خطاب به کاندیداها و طرفداران آنها گفت: خواهش می کنم تا پایان مراسم آثار تبلیغاتی خود را پایین نگه دارید.