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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

تذکر رئیس ستاد انتخابات لرستان به کاندیداها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تذکر رئیس ستاد انتخابات لرستان به کاندیداها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خرم آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به برخی کاندیداها و طرفداران آنها در رابطه با انجام اقدامات تبلیغاتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تذکر داد و گفت: این کار همسویی با مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در واکنش به برخی تخلفات انتخاباتی صورت گرفته از سوی برخی کاندیداها و طرفداران آنها در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: پلاکاردهای نمایش داده شده از سوی کاندیداها و طرفداران آنها در راهپیمایی سریعا پایین کشیده شوند.

وی با بیان اینکه این امر خلاف قانون است عنوان کرد: به طور حتم این امر در کارنامه کاندیداهای انتخاباتی ثبت خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه این اقدام همسویی با مردم نیست، خطاب به کاندیداها و طرفداران آنها گفت: خواهش می کنم تا پایان مراسم آثار تبلیغاتی خود را پایین نگه دارید.

کد مطلب 3049797

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