به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون مردم انقلابی و همیشه در صحنه‌ ایلام در مرکز استان و شهرستان های مهران، دهلران، دره‌شهر، سیروان، چرداول، بدره، ملکشاهی، ایوان و آبدانان با حضور حماسی خود در خیابان ها بار دیگر عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته اند.

این جشن با حضور صدها زن و مرد، پیر و جوان و کوچک و بزرگ عاشق میهن، انقلاب، امام راحل و رهبر معظم انقلاب، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز پنجشنبه ۲۲ بهمن در مسیرهای اعلام شده در شهرستان های ۱۰ گانه استان ایلام شروع شده است.

با وجود اینکه آغاز این آیین از سوی ستاد دهه فجر استان ۹:۳۰ صبح اعلام شد ولی بسیاری از مردم شهر ایلام دقایقی پیش از آغاز رسمی این آیین در میدان ۲۲ بهمن تجمع کرده بودند.

جشن انقلاب امروز در ایلام در حالی آغاز شد که برودت هوا و شرایط نامناسب جوی از شور و اشتیاق مردم برای شرکت در این جشن نکاسته و مردم با شور و شوق خاصی در این آیین ملی حضور یافته اند.

به منظور برگزاری مطلوب این جشن ملی پلیس راهنمایی و رانندگی از نخستین ساعات صبح امروز با اعمال محدودیت های ترافیکی برای تسهیل در تردد و برگزاری مطلوب این آیین برخی خیابان های شهر ایلام منتهی به مسیرهای راهپیمایی بسته است.

حضور گروه های مختلف مردم جلوه ای دیدنی به راهپیمایی جشن انقلاب اسلامی در شهرهای این استان بخشیده و مردم با مشت های گره کرده آمده اند تا بار دیگر با فریاد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، حمایت خود از نظام اسلامی را به جهانیان اعلام کنند.

در پایان راهپیمایی امروز شهر ایلام که از میدان ۲۲بهمن به سمت خیابات آیت الله حیدری، چهار راه رسالت و میدان شهید کشوری برگزار می شود قرار است آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) سخنرانی کند.