العهد گزارش داد: تظاهرات میلیونی مردم ایران در ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد به شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران و همه شهرهای ایران پرداخت و نوشت: مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران در راهپیمایی میلیونی گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شرکت کردند.

این رسانه لبنانی در ادامه تصاویری از راهپیمایی منتشر کرد و گزارش داد: راهپیمایی از ۱۰ مسیر تا خیابان انقلاب و میدان آزادی در حال برگزاری است و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

العهد در ادامه اعلام کرد: شخصیت های سیاسی و علمی برجسته از سراسر دنیا میهمانان افتخاری هستند و نزدیک به پنج هزار خبرنگار و عکاس ایرانی و خارجی این راهپیمایی را پوشش می دهند.