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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

بازتاب راهپیمایی۲۲ بهمن در رسانه های خارجی؛

العهد گزارش داد: تظاهرات میلیونی مردم ایران در ۲۲ بهمن

العهد گزارش داد: تظاهرات میلیونی مردم ایران در ۲۲ بهمن

یک رسانه لبنانی با اشاره به برگزاری راهپیمایی مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گزارش داد که ایرانی ها با راهپیمایی میلیونی با انقلاب اسلامی بیعت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد به شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران و همه شهرهای ایران پرداخت و نوشت: مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران در راهپیمایی میلیونی گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شرکت کردند.

این رسانه لبنانی در ادامه تصاویری از راهپیمایی منتشر کرد و گزارش داد: راهپیمایی از ۱۰ مسیر تا خیابان انقلاب و میدان آزادی در حال برگزاری است و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

العهد در ادامه اعلام کرد: شخصیت های سیاسی و علمی برجسته از سراسر دنیا میهمانان افتخاری هستند و نزدیک به پنج هزار خبرنگار و عکاس ایرانی و خارجی این راهپیمایی را پوشش می دهند.

کد مطلب 3049806

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