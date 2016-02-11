حضور اهالی ورزش در راهپیمایی باشکوه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع مراسم راهپیمایی سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسئولان و اهالی ورزش نیز همگام با سایر اقشار مردم در این مراسم حضور پیدا کردند.

در این مراسم که از صبح روز پنجشنبه آغاز شد مسئولان وزارت ورزش، مدیران فدراسیون فوتبال و دیگر فدراسیون ها در راهپیمایی شرکت کردند و این روز باشکوه را گرامی داشتند. غرفه وزارت ورزش و جوانان نیز در این مراسم برپا شد که با استقبال علاقمندان به ورزش همراه شد.

گودرزی وزیر ورزش و جوانان، افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال و گرشاسبی عضو هیات مدیره پرسپولیس از جمله مسئولان حاضر در این مراسم بودند. کفاشیان و تاج هم در میان مسئولان حضور داشتند.