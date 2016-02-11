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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

مجلس سنای آمریکا با دادن جنگنده « اف ۱۶» به پاکستان مخالفت کرد

مجلس سنای آمریکا با دادن جنگنده « اف ۱۶» به پاکستان مخالفت کرد

«باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در نامه به «جان کری» وزیر امور خارجه این کشور خواستار عدم تحویل جنگنده اف 16 از سوی واشنگتن به اسلام آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به «جان کری» وزیر خارجه این کشور نوشت، واشنگتن به اسلام آباد جنگنده «اف ۱۶» تحویل ندهد چون پاکستان از «گروه حقانی» از شاخه های انشعابی طالبان حمایت می کند و پناهگاهای امنی را برای این گروه در کشور خود فراهم آورده است.  

وی در ادامه افزود: پاکستان اگر دوست دارد می تواند این جنگنده ها را با پول خود بخرد اما ما اجازه نخواهیم داد واشنگتن این جنگنده ها را با قیمت کمتری به اسلام آباد تحویل دهد.  

وی در ادامه تصریح کرد: روابط آمریکا و پاکستان پیچیده است اما ادامه دادن روابط با پاکستان به سود ماست.  

از سویی دیگر «کرستوفر شروود» سخنگوی پنتاگون گفته است: هدف از برقراری روابط دفاعی با پاکستان افزایش توان نظامی پاکستان جهت مبارزه با تروریسم است تا تروریستها نتوانستند در پاکستان نفوذ بیشتری داشته باشند. تروریستها خطر بزرگی برای منطقه محسوب می شوند.

کد مطلب 3049808
علی کاووسی نژاد

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