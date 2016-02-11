به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه حضور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم در این مراسم اظهار کرد: حضور ملت بسیار پرشور، باانگیزه، بانشاط و برخلاف آن چیزی که دشمنان تصور می‌کردند، است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های رسانه ملی برای انتخابات افزود: ما برنامه‌های خود را انجام می‌دهیم و هر چه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، حجم و کیفیت برنامه‌ها متناسب با زمان‌بندی، بانشاط‌تر ادامه پیدا می‌کند.

سرافراز در ادامه با اشاره به برنامه‌های اقتصادی صدا و سیما تصریح کرد: برنامه‌های زیادی در موضوعات اقتصادی داریم و صدا و سیما سعی می‌کند هم نیازها، درخواست‌ها و مواضع دولت را مشخص کند و همچنین به اشکالات و مطالبات مردم که در برخی از دستگاه‌های دولتی دارند، بپردازد.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ممکن است برخی دولتمردان از پرداختن به مشکلات اقتصادی در صدا و سیما راضی نباشند و فقط می‌خواهند دیدگاه‌های آنها مطرح شود، اما رسانه ملی وظیفه دارد به خواسته‌های مردم توجه کند.