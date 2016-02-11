ویژگی های انقلاب اسلامی آن را برتر از انقلاب های مهم دنیاکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر امروز پنج شنبه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن کرمانشاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم وعده پیروزی حق بر باطل را داده است.

وی گفت: در طول تاریخ تعداد انقلاب های شکل گرفته از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند و پنج انقلاب در دنیا ثبت شده و آخرین آن و افتخارش به نام ملت ایران به ثبت رسیده است.

رازانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران را به خاطر اهمیتش با انقلاب های مهم دنیا مقایسه می کنند، افزود: ویژگی های انقلاب اسلامی ایران آن را حتی برتر از انقلاب های مهم دنیا معرفی می کند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: از ده ها جهت می توان انقلاب ایران را با سایر انقلاب ها مقایسه کرد که از آن جمله می توان به قدرت نظامی اشاره کرد که آن زمان حکومت حاکم در اوج قدرت خود بود و قدرت های دنیا نیز در آن زمان از حکومت وقت حمایت می کردند.

رازانی اظهار داشت: همچنین هیچ انقلابی بعد از پیروزی با جنگ مواجه نشده اما کشور ما با پشتیبانی قدرت های بزرگ و ابر قدرت ها از صدام آماج حملات نا جوانمردانه رژیم بعث قرار گرفت، اما به برکت وجود رهبری دانا و مردمی متدین، انقلاب این توطئه ها را پشت سر گذاشت.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ملت ایران در سال ۵۷ یک پیروزی باشکوه را رقم زد که در دنیا نظیر ندارد و مردم پیشتاز این حماسه و انقلاب بزرگ بودند.

رازانی خاطر نشان کرد: ملت ایران اکنون در اوج اقتدار بوده و جریان مذاکرات هسته ای نمونه بارز این اقتدار است که ایران با ۶ قدرت بزرگ پشت میز مذاکرات نشست.

وی حضور در انتخابات را دیگر نماد قدرت ملت ایرانبرشمرد و گفت: دشمن حضور شما را هم در خیابان و دفاع از دستاوردهای انقلاب و هم حضور در پای صندوق های رای رصد می کند.

رازانی تصریح کرد: ابعاد و تشعشع انقلاب اسلامی ایران فقط مختص ایران نبود و اسلام را در دنیا احیا کرد و امروز قدرت اسلام با دیگر قدرت ها در دنیا برابر بوده و این مرهون ملت و رهبری مقام معظم رهبری است.