مرورخاطرات شهید مفقودالاثر مدافع حرم در برنامه «از آسمان»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیون «از آسمان» در برنامۀ این هفتۀ خود به زیارت خاطره های شهید مفقودالاثر مدافع حریم اسلام، علی سلطان مرادی رفته است.

در این برنامه که جمعه ۲۳ بهمن ماه از شبکۀ دو پخش خواهد شد با پدر، مادر، همسر و فاطمه و محمدرضا دو فرزند این شهید گفتگو شده است.

شهید علی سلطان مرادی یکی از نیروهای متخصص و کاربلد سپاه بود که در روز ۲۲ بهمن سال ۹۳ حین کمک به رزمندگان سوری در جبهۀ مبارزه با استکبار شهید شد و پیکر مطهرش همان جا در سرزمین عنایات حضرت زینب سلام الله علیها به روضه های عاشورا متصل شد.

این پاسدار خوش اخلاق و مومن علاوه بر شایستگی های نظامی، قاری و مربی برجستۀ قرآن بود و به سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسوی نیز تسلط کامل داشت.

مجموعه «از آسمان» برنامه ای از گروه امور اجتماعی شبکه دو به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر خورشیدی فرد است که جمعه ها ساعت ۱۷ روی آنتن می رود.