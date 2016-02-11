حزب اعتدال و توسعه هم با لاریجانی کار می کند و هم با عارف

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات با شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه که در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران و در خصوص پیام امروز اظهارداشت: مهمترین پیام راهپیمایی این است که ما به دنیا اعلام می کنیم بعد از پشتیبانی از میراث امام رحمت الله که برای ما به یادگار گذاشته اند و مقام معظم رهبری پاسداری و صیانت از آن را بر عهده دارند، وفادار هستیم.

وی پیام دیگر امروز را یکپارچگی ملت ایران بعد از ۳۷ سال برشمرد و ادامه داد: در مقابل توطئه ها یکی هستیم و با این راهپیمایی عظیم اعلام می کنیم در ۷ اسفند انتخابات پرشور و خوبی خواهیم داشت.

واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود حذب اعتدال و توسعه می خواهد بر انتخابات ۷ اسفند از لاریجانی حمایت کند و اصلاح طلبان پیشنهاد آنها برای ائتلاف را نپذیرفته اند، گفت: ما با همه گروه هایی که معتدل هستند، تعامل داریم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: دولت یک دولت فراجناحی است و معتقدیم که این کشور را یک جناح، حزب و یا گروه نمی تواند اداره کند.

وی با بیان اینکه همه معتدلین باید دست به دست هم بدهند تصریح کرد: آنچه ما در حزب اعتدال و توسعه با آن مخالف هستیم، افراد تندرو است.

واعظی با تاکید بر اینکه هم با لاریجانی کار می کنیم و هم با عارف، گفت: ما با هیچ یک از این دو مشکلی نداریم.