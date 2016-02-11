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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

واعظی در راهپیمایی ۲۲ بهمن:

حزب اعتدال و توسعه هم با لاریجانی کار می کند و هم با عارف

حزب اعتدال و توسعه هم با لاریجانی کار می کند و هم با عارف

وزیر ارتباطات و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه حزب اعتدال و توسعه هم با لاریجانی کار می کند و هم با عارف گفت: ما با هیچ یک از این دو مشکلی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات با شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه که در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران و در خصوص پیام امروز اظهارداشت: مهمترین پیام راهپیمایی این است که ما به دنیا اعلام می کنیم بعد از پشتیبانی از میراث امام رحمت الله که برای ما به یادگار گذاشته اند و مقام معظم رهبری پاسداری و صیانت از آن را بر عهده دارند، وفادار هستیم.

وی پیام دیگر امروز را یکپارچگی ملت ایران بعد از ۳۷ سال برشمرد و ادامه داد: در مقابل توطئه ها یکی هستیم و با این راهپیمایی عظیم اعلام می کنیم در ۷ اسفند انتخابات پرشور و خوبی خواهیم داشت.

واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود حذب اعتدال و توسعه می خواهد بر انتخابات ۷ اسفند از لاریجانی حمایت کند و اصلاح طلبان پیشنهاد آنها برای ائتلاف را نپذیرفته اند، گفت: ما با همه گروه هایی که معتدل هستند، تعامل داریم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: دولت یک دولت فراجناحی است و معتقدیم که این کشور را یک جناح، حزب و یا گروه نمی تواند اداره کند.

وی با بیان اینکه همه معتدلین باید دست به دست هم بدهند تصریح کرد: آنچه ما در حزب اعتدال و توسعه با آن مخالف هستیم، افراد تندرو است.

واعظی با تاکید بر اینکه هم با لاریجانی کار می کنیم و هم با عارف، گفت: ما با هیچ یک از این دو مشکلی نداریم.

کد مطلب 3049816

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