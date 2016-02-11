اولین آزمایشگاه کنترل دارو در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه کنترل داروی معاونت غذا و دارو به عنوان اولین آزمایشگاه کنترل دارو در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر حسین رستگار مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو، مهندس عباس مهدیزاده مدیر امور استان های سازمان غذا و دارو، مهندس محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، مدیر مرکز تحقیقاتی علوم آزمایشگاهی و مدیران معاونت غذا و دارو، روز گذشته افتتاح شد.

دکتر مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه کنترل دارو در راستای سیاست گذاری سازمان غذا و دارو و توسعه فعالیت های این معاونت ضمن تشکر از زحمات دکتر طاهره فرامرزی مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت گفت: خداوند را شاکریم توانستیم همزمان با گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در تکمیل آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، آزمایشگاه دارو را نیز به بهره برداری برسانیم.

وی، یکی از رسالت های سازمان غذا و دارو را ارائه خدمات دارویی در قالب تامین، حفظ، و ارتقای سلامت جامعه دانست و اظهار داشت: طرح PMQC (کنترل کیفی داروها در سطح عرضه ) بعنوان یکی از اهداف آزمایشگاه کنترل دارو، راهکاری در جهت تحقق رسالت سازمان غذا و دارو است و در راستای اجرای طرح PMQC آزمایشگاه کنترل دارو در اولین مرحله کنترل کیفی، قرص های نمونه برداری شده از کارخانه ها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

ولایی در خصوص طرح PMQC افزود: حصول کیفیت مناسب محصولات دارویی و تداوم آن در طول عمر قفسه ای فرآورده در زمره ی مهمترین اهداف کارخانجات دارویی می باشد. در این راستا ضمن اعمال مقررات خاص و دقت های لام برای تضمین کیفیت فرآورده های دارویی در کلیه مراحل تولید و بسته بندی، محصول دارویی تولید شده موجود در بازار مصرف و در سطح عرضه نیز مورد آزمایشات کنترل کیفی PMQC قرار میگیرد تا مطابقت مشخصات آن با فارماکوپه های معتبر و روش های معتبر غیر فارماکوپه ای بررسی گردد.

وی گفت: کنترل محلول های دارویی از جمله شربت ها، سوسپانسیون های دارویی، امولسیون های دارویی و همچنین فرآورده های تزریقی بعنوان اهداف آتی آزمایشگاه کنترل دارو این معاونت خواهد بود.

ولایی افزود: با تخصیص فضای فیزیکی مناسب و تجهیز آزمایشگاه دارو به دستگاه های HARDNESS (تعیین میزان سختی قرص) ،DISSOLUTION TESTER ( انحلال قرص )،DISINTEGRATION TESTER(تعیین زمان باز شدن قرص)، FRI ABBILITY (تعیین میزان شکنندگی قرص ها)، اسپکتروفتومتر و HPLC و FTIR آزمایشگاه کنترل دارو آماده بهره برداری جهت کنترل قرص ها و کپسول ها می باشد.