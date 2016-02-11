اوج شکوه و عظمت در استان سمنان رقم خورد/ خلق حماسه در دیار قومس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان سمنان صبح سرد پنج شنبه و در بیست و دومین روز از بهمن زمستان ۹۴ همراه سایر مردم ایران اسلامی و سراسر گیتی از بیارجمند و میامی و بسطام و شاهرود تا دامغان و سمنان و مهدیشهر و شهمیرزاد و سرخه و گرمسار و ایوانکی سراسر شور، عشق، شکوه و عظمت شد تا بار دیگر گرد یاس و ناامیدی را در چشم دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی بپاشد و بگوید این مردم حماسه ساز همواره پشتیبان ولایت فقیه و انقلابشان هستند.

مردم دیار قهرمان پرور قومس، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، یوم الله ۲۲بهمن را فرصتی یافتند تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، به جهانیان ثابت کنند که تا خون در رگ دارند پای انقلابشان هستند و تا نفس در کالبدشان یاری می کند همراه با ولایت ایستاده اند.

مردم مؤمن و همیشه در صحنه استان سمنان در ۴۵ نقطه اعم از ۲۰ شهر و ۲۵ روستای استان پهناور سمنان از ساعتی پیش با حضور در مسیرهای راهپیمایی، جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی در هوای سرد بهمن ماه آغاز کردند که «لبیک یا خامنه ای»، «ما اهل کوغه نیستیم علی تنها بماند»، «مرگ بر استکبار» و «مرگ بر آل سعود» ندای غالب این روز در فضای استان است.

خلق حماسه حضور، دشمن را ناامید می کند

یکی از شهروندان حاضر در این راهپیمایی عظیم در شاهرود، حس خود را اینگونه توصیف می کند: یاد آن روزهایی می افتم که در تهران سرباز بودم درست سی و هفت سال پیش و زمانی که مردم انقلابی تهران به خاطر شناخته شدن سربازان فراری و انقلابی از غیر سرباز، سرهای خود را می تراشیدند و همان حس همدلی و یکرنگی امروز، اینجا به چشم می خورد.

علیرضا عربیارمحمدی نام دارد، یادگاری از جنگ تحمیلی در پا و مشتی گره کرده بر فراز سردارد و ادامه می دهد: آمده ایم یکبار دیگر بگوییم در بزنگاه های تاریخ معاصر ایران زمین پشتیبان ولایتیم و پاسدار خون عزیزانی که رفتند تا ما امروز آزادانه فریاد درود بر انقلاب اسلامی را سر دهیم.

دیگر شهروند شاهرودی نیز در تکمیل صحبت های این رزمنده روزها حماسه و عشق می گوید: خیلی ها امروز ما را رصد می کنند تا شاید لحظه ای ما را دلسرد از این نظام و انقلاب ببینند اما همانطور که همه رسانه های دنیا امروز در قاب تصویر خود تنها حماسه و حضور نشاندند، دشمنان هم از این حماسه ناامید شدند.

مریم ابراهیمی که فرزند یادگار والفجر هشت و غرور است، ادامه می دهد: ما خانواده شهدا همواره پای ولایت فقیه هستیم چه در آن روزهای سرنوشت ساز دفاع مقدس و چه امروز که در همه عرصه ها حضور داریم.

حضور مردم، راه حفظ دستاوردهای انقلاب است

از سمنان قهرمان نیز جز عشق و شور و حضور خبری نمی رسد، حضوری پر از عشق به پهنای آسمان کویری دل های شیرزنان و بزرگمردان دیار قومس، امروز جوانان و جانبازان دفاع مقدس دو قشری هستند که حضورشان بیش از دیگران به چشم می خورد، جوانانی که آمده اند بگویند تبلیغات بیگانگان در دلسردی نسل جوان جامعه از انقلاب بی تاثیر است و امروز همه شان آمده اند برای یک هدف و آن هم پشتیبانی از انقلابی که پدرانشان به رهبری بزرگمرد تاریخ ایران خلق کردند.

محمدرضا علیمردانی یکی از این جوانان است و می گوید: وظیفه و رسالت ما حضور در این عرصه هاست تا دشمنان اسلام حتی لحظه ای در این اندایشه نباشند که نسل جوان از آرمان های انقلاب فاصله گرفته است.

وی که با پدر و اعضای خانواده خود حدفاصل میدان مشاهیر تا امام خمینی(ره) را طی می کند، ادامه می دهد: باید قدردان این انقلاب بود چرا که امروز عزت، عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت همین انقلاب و خون شهدا در منطقه و جهان پیشتاز است.

پدر محمدرضا نیز در تکمیل صحبت های فرزندش می گوید: انقلاب متعلق به این نسل جوان است و اینها هستند که باید آرمان های انقلاب را حفظ کنند و یکی از راه های حفظ این دستاوردها همین حضور در لحظات سرنوشت ساز مانند راهپیمایی ۲۲بهمن ماه است.

۲۲بهمن قوت دل دوستداران انقلاب

خلق حماسه در ۲۰نقطه شهری و ۲۵روستای استان سمنان امروز صدر اخبار است مردمی که از میامی تا ایوان کی آمده اند یکصدا با آرمان های انقلابشان تجدید بیعت کنند. تجدید بیعتی که امروز گرد یاس و ناامیدی را به چهره دشمنانی می پاشد که غرورشان با این حماسه ها جریحه دار می شود.

امروز مسئولان نیز پا به پای مردم غیور و انقلابی استان سمنان به عرصه آمده اند تا به جهانیان بگویند در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله ای بین مسئولان و مردم نیست.

محمد رضا بارانی نائب رئیس شورای شهرمیامی نیز در جمع مردم غیور و انقلابی این شهرستان می گوید: حضور مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲بهمن مایه دلگرمی دوستداران انقلاب و نا امیدی دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی است چرا که امروز استکبار جهانی و در رأس آن‌ها آمریکا و اسرائیل برای کم‌رنگ کردن حضور مردم در این حماسه جاوید از انواع دسیسه‌ها شانه خالی نکرده و حضار نیستند قبول کنند که ملت ایران امروز آگاه و بصیر در برابر دستاوردهای انقلاب خود محکم و استوار ایستاده است.

وی ادامه می دهد: دشمنان ملت ایران اسلامی این حضور را رصد کرده و با حضوری که امروز مردم در این مراسم باشکوه از خود نشان دادند بار دیگر سیلی محکمی بر‌ صورت دشمنان زده شد.

حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن وظیفه ما است

از دیار صددروازه نیز خبرهای خوش می رسد یکبار دیگر عشق، حضور، حماسه برای مردمان سخت کوشی که انقلابی زندگی می کنند و انقلابی می اندیشند.

شهر شهید پرور دامغان یکبار دیگر صحنه خلق شور و حماسه است با مردم که سخن می گویی همه از شور و عشق حرف می زنند و یکصدا می گویند: امروز مردم ما آمده‌اند تا بار دیگر ثابت کنند که در همه صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی ایران حاضر بوده و به دشمن بفهمانند که همه نقشه‌های آنان اعم از تهدید و مذاکره و تحریم نقش برآب شده و تأثیری بر روحیه مبارز طلبی و استکبار ستیزی ملت بزرگ ایران ندارد.

سعید حلاجیان، شهروند دامغانی در خلال راهپیمایی مردم دیار خوبان می گوید: آمدن ما به عرصه در این برهه زمانی اهمیتی دو چندان دارد چرا که علاوه بر راهپیمایی هفتم اسفند موضوع برجام و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز در این برهه تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکبار دیگر چشم جهانیان به حضور مردم ایران دوخته شده است.

دیگر شهروند دامغانی که فرزند خردسالش را در آغوش دارد، ادامه می دهد: امروز در کنار خانواده آمده ام تا بگویم با همه وجودم در راه انقلاب گام برمی دارم چرا که هرچه دارم از این انقلاب است، اگر امروز امنیت، صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برایم غرور آفرین است به خاطر همین انقلاب، شهدای آن و بنیانگذار کبیر آن امام خمینی(ره) است پس باید قدردان آن باشم و بهترین راه قدردانی همین حضور است.

غلامرضا صفایی خود را معرفی می کند در هوای سرد بهمن ماه با دو فرزندش به میدان آمده است تا غرور بیافریند و ادامه می دهد: حضور را یک وظیفه می دانم و همیشه در راهپیمایی ها و انتخابات حاضرم.

خانواده شهدا در صف نخست حماسه آفرینی

گرمساری ها این بار هم شاهکار کردند عشق به حضور و خلق حماسه، مردم این دیار را یکبار دیگر به میدان آورده است، چهره ها همه گویای عشق است و ایمان؛ ایمان به حضوری که یکپارچه شور است و عشق به ولایت فقیه و کشور.

با مادر شهید علی موسوی سخن می گوییم، معتقد است حضور ما یک وظیفه ذاتی و دینی است و می گوید: از ابتدای انقلاب تا کنون در همه راهپیمایی ها و انتخابات شرکت کرده ام چرا که این امر را وظیفه خود می دانم.

حضور خانواده معزز شهدا در عرصه عشق و حماسه پررنگ است شاید این عزیزان قدر انقلاب را بیش از ما می دانند با هرکدام که سخن می گویی از وظیفه می گویند و در برابر بزرگی شان زبان قاصر است و به خبرنگار مهر می گویند: یکبار ادای دین به این انقلاب را با تقدیم عزیزانمان انجام دادیم و بار دیگر هم اگر خداوند نصیب می کرد این کار را با اهدای جانمان در راه اسلام و میهن می کردیم اما امروز از ما چیزی جز همین حضور بر نمی آید و همواره گوش به فرمان سید علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه و نائب امام زمان هستیم.

دیگر شهروند گرمساری که سخن این مادران و خانواده شهدا را می شنود با بغضی که در گلو دارد، می گوید: هرآنچه داریم را باید مدیون این خانواده شهدا و عزیزانشان باشیم چرا که اگر این عزیزان نمی رفتند شاید ما امروز اینجا نبودیم.

رنگ حضور در خیابان های دیار قومس

مهدیشهر، رودیان و محمد آباد، ایوان کی و بسطام، رودیان و بیارجمند و شمیرزاد نیز همراه با همه مردم غیور و افتخار آفرین ایران اسلامی یکصدا ندای خلق حماسه سر دادند ندایی از جنس انقلاب و از رنگ حضور پرشور.

موج خروشان ملتی عظیم که برخلاف تبلیغات شوم دشمنان پس از سی و هفت سال همچنان پای آرمان های انقلاب و امام راحل(ره) ایستاده اند و یکبار دیگر فریاد مرگ بر استکبار را با چاشنی حماسه به گوش جهانیان رساندند همچنین امروز مردم دیار قومس به میدان آمده‌اند تا انقلابی که خود رقم زده‌اند را بیش از پیش تثبیت کنند و در شرایط سخت کنونی، پیام دفاع از میهن و رهبری و نظام اسلامی را با صدای رسا به گوش جهانیان و کشورهای غربی برسانند.

مردمی که از دورترین روستاهای استان سمنان تا بزرگترین شهرهای آن یکصدا پشتیبانی خود از آرمان های امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را فریاد زدند و گوش استکبار جهانی را با غریو الله اکبر خود کر کردند.

مترسک های استکباری می سوزند

راهپیمایی ۲۲بهمن اما حاشیه هایی نیز داشت، حضور مسئولان بلند پایه استانی و شهرستانی امامان جمعه و جماعات، ورزشکاران، اهل هنر، اصحاب رسانه و خانواده معزز شهدا و ایثارگران که در کنار مردم آمده بودند تا بار دیگر در خلق حماسه ای صدها هزار نفری در دفتر فخر و افتخار استان سمنان سهمی داشته باشند.

اما در این بین نقش بسیج هنرمندان استان سمنان جالب توجه بود. مسئول بسیج هنرمندان در شاهرود پیرامون برنامه های جانبی این نهاد در راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: اجراي نمايش كوتاه با موضوع انقلاب، نقاشي پرچم ايران بر چهره شركت كنندگان در راهپيمايي و برگزاري مسابقه مترسك ها با موضوع استکبار جهانی از جمله برنامه های جانبی بود.

عباس اعتماد افزود: حضور نمايشي و نمادین شمرهای زمانه با لباس های مبدل آل سعود و آمریکا در راهپيمايي یکی دیگر از برنامه های بسیج هنرمندان استان سمنان برای این روز بود.

وی درباره سایر برنامه های جانبی و حواشی راهپیمایی بزرگ ۲۲بهمن توضیح داد: اجراي برنامه ویژه توسط گروه های نمایشی و آتش زدن مترسك هاي استكباری توسط جوانان یکی دیگر از برنامه هایی است که خوشبختانه مورد استقبال هم استانی های عزیز در راهپیمایی ۲۲بهمن قرار گرفته است.

دفتر افتخارات استان سمنان کامل شد

هنوز راهپیمایی ۲۲بهمن در جای جای استان غیور سمنان به پایان نرسیده است و خیابان های دیار قومس همچنان مملو از ملت همیشه قهرمان و افتخار آفرین است و این صحنه قطعا از آن دست تصاویری است که در حافظه تاریخ می ماند در دفتر افتخارات مردم شهید پرور استان که سه هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

دفتر افتخاری که پر از حضور و حماسه آفرینی است، ۱۳آبان، ۲۲بهمن، روز قدس، انتخابات، تدارکات جنگ تحمیلی، مرصاد و والفجر هشت، شهید شاهچراغی و بسطامی و قزوینی، شاکری و غنیمت پور و امروز در این دفتر قطور حماسه آفرینی یکبار دیگر عشق ثبت شد به نام مردم پاک دل استان سمنان.

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