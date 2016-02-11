به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی همزان با بیست و دوم بهمن ماه و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیهای منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
امسال، در حالی سیوهفتمین سالگرد تأسیس نظام اسلامی را جشن میگیریم که انقلاب اسلامی، الهامبخشتر و مقتدرتر از هر زمان دیگری، در دنیای امروز، حضوری مؤثر و قوی دارد. کشوری که سیوهفت سال پیش، بهزعم آمریکاییها، ایالت پنجاهویکم آمریکا بهشمار میآمد و حتی بهزحمت و بامسامحه میشد به استقلال حاکمیتش رأی داد، اکنون بزرگترین دشمن استکبار جهانی و امید مستضعفان جهان بهحساب میآید.
اقتدار و عزت فزایندۀ ایران اسلامی از یک سو، با زوال فزایندۀ تمدن مادی غرب از سوی دیگر، همراه شده است و روزبهروز به موعد فروپاشی نظم نوین آمریکایی نزدیکتر میشویم. امروز، سربازان امام خمینی(ره) و امام خامنهای(مدظلهالعالی) در همهجای این کرۀ خاکی آرمان تکثیرشدۀ انقلاب را بر لوح دلشان حک کردهاند و برای گسترش این گفتمان مترقی از بذل جان و مالشان ابایی ندارند و این همان پیروزی عظیم است؛ و این همه گوشهای است از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی و میراث ماندگار بزرگمرد تاریخ، حضرت روحالله(ره).
با این همه اما، اثر وضعی این رشد و موفقیت در آزمونهای گذشته، مواجهه با آزمونهای جدیتری است که سربلندی در آنها مستلزم بصیرت بیشتر و تمسک به گفتمان اصیل امام و انقلاب است؛ چرا که امروز، دشمن پس از ناامیدی از ابزار زور، در پی استخدام هرچهبیشتر ابزارهای جنگ نرم و استحالۀ جمهوری اسلامی است. دشمن بهدنبال شکلدادن به اذهان و تغییر آرمانهای دولت و ملت ایران است.
برای عبور از این آزمون خطیر، بدبینی به دشمنان، بهویژه دشمنان شناسنامهدار جمهوری اسلامی، از شروط اصلی است. بدبینی به دشمن به ما کمک میکند که فریب لبخند او را نخوریم. از شروط دیگر، شناخت دشمن و ابزارهای اعمال سلطۀ قدرتهای استکباری است. شناخت دشمن و ابزارهای اعمال سلطۀ او، به ما کمک خواهد کرد که در دام واژگان فریبندهای چون «جهانیشدن» و «جامعۀ جهانی» و «اقتصاد آزاد» و... که جزء مهمترین ابزارهای بهزیرکشیدن دولتها در دنیای امروز هستند، نیفتیم.
اینجا، همانجایی است که اهالی فرهنگ تکلیفی تاریخی در روشنگری بر عهده دارند تا مشت دشمن را باز کنند و اجازه ندهند به مرزهای فرهنگی کشور نفوذ کند. در این میان، ناشران نیز با احساس این وظیفۀ مهم، به بصیرتافزایی و روشنگری میپردازند.
مجمع ناشران انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت ایامالله دهۀ فجر، ضمن دعوت مردم به سردادن بانگ اللهاکبر در شامگاه ۲۱بهمن و همچنین حضور در راهپیمایی دشمنشکن ۲۲بمهنماه اعلام میکند که اهالی فرهنگ و نشر انقلاب اسلامی، به مأموریت خطیر و تاریخی خود را در مسیر تمدن درخشان اسلامی واقفاند و نقش بیبدیل خود را در ساختن آن بنای عظیم ایفا خواهند نمود؛ انشاءالله.
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