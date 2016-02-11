به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز پنجشنبه در جمع راهپیمایان یومالله ۲۲ بهمن اهداف امروز جمهوری اسلامی ایران را همان اهداف ۲۲ بهمن سال ۵۷ دانست و اظهار داشت: ما همه آرمانهای خود را با همت مردم، اتحاد، وحدت و انسجام محقق خواهیم کرد.
وی با قدردانی از حضور با عظمت و پرشکوه ملت غیور ایران در مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران پس از ۳۷ سال آنچنان که در راهپیمایی تهران و سراسر استانها میبینیم همانند اولین روزهای انقلاب در صحنه هستند.
رییس جمهور تصریح کرد: امروز ایران اسلامی امنترین کشور در منطقه است و همه جهانیان چشم به فعالیت ایران عزیز دوختهاند.
روحانی گفت: با حمایت مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب میتوانیم به همه اهدافمان دست پیدا کنیم.
نظر شما