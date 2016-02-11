۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

روحانی در جمع خبرنگاران:

اهداف و آرمان‌های ملت ایران همچنان آرمان‌های ۲۲ بهمن سال ۵۷ است

رئیس جمهور گفت: ملت ایران پس از ۳۷ سال آنچنان که در راهپیمایی تهران و سراسر استان‌ها می‌بینیم همانند اولین روزهای انقلاب در صحنه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز پنج‌شنبه در جمع راهپیمایان یوم‌الله ۲۲ بهمن اهداف امروز جمهوری اسلامی ایران را همان اهداف ۲۲ بهمن سال ۵۷ دانست و اظهار داشت: ما همه آرمان‌های خود را با همت مردم، اتحاد، وحدت و انسجام محقق خواهیم کرد.

وی با قدردانی از حضور با عظمت و پرشکوه ملت غیور ایران در مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران پس از ۳۷ سال آنچنان که در راهپیمایی تهران و سراسر استان‌ها می‌بینیم همانند اولین روزهای انقلاب در صحنه هستند.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: امروز ایران اسلامی امن‌ترین کشور در منطقه است و همه جهانیان چشم به فعالیت ایران عزیز دوخته‌اند.

روحانی گفت: با حمایت مردم و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب می‌توانیم به همه اهدافمان دست پیدا کنیم.

