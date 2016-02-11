امنیت بی بدیلی در کشور حکمفرما است/ ۷ اسفند تکرار حماسه ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی پیش از ظهر پنجشنبه در سخنرانی ۲۲ بهمن در جمع مردم ساری با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی اظهار داشت: قدرت مردم در راهپیماییها مانعی فراروی دشمنان انقلاب بوده است.
وی با قدردانی از حماسهآفرینی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: هفتم اسفندماه پرده دیگری از حماسه حضور مردم رقم خواهد خورد و با حضور در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و با هر رأیی، تیری به قلب دشمنان خواهند زد.
وی یادآور شد: مردم با حضور بالنده به دنیا پیام خواهند داد که در اراده ملت ایران هیچ خللی ایجاد نخواهد شد و ملت استوارتر از گذشته در این عرصه حضور خواهند داشت.
حجت الاسلام علوی با اشاره به اینکه حضرت امام راحل هرگز راهبرد به دست گرفتن اسلحه و شلیک گلوله به سمت نیروهای مسلح را در برنامه خود قرار ندارد گفت: نگاه حضرت امام راحل با نگاه دیگر راهبران متفاوت بود.
وی با اظهار اینکه انقلاب اسلامی با تکیهبر مردم به پیروزی رسید، ادامه داد: حضرت امام راحل روی مردم حساب میکرد زیرا یک فقیه و شاگرد مکتب قرآن و امام صادق (ع) بود و اسلام و قرآن، روی مردم حساب باز میکند.
وی با عنوان اینکه، در منطق قرآن، پیامبر نیز برای مردم آمده است و پیامبر برای رحمت برای مردم جهان ارسالشده، گفت: ازنظر ادبیات عربی پیامبر برای مردم آمده تا آنان را به خدا گره زند تا به ارزشهای انسانی دست یابند.
وزیر اطلاعات بابیان اینکه پیامبر بهعنوان رسول ارسالشده، گفت: امام نیز برای مردم آمده است و خداوند در قرآن کریم به اصالت مردم تأکید کرده است.
حجت الاسلام علوی تصریح کرد: مردم در نظام اسلامی حضور دارند و همواره قدرت برتر به شمار میروند و حضرت امام راحل این قدرت برتر را کشف کرد و مردم را برابر رژیم تادندانمسلح به پیروزی رساند.
وزیر اطلاعات ادامه داد: همواره مردم در بعد از انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند و بارأی ملت، جمهوری اسلامی استقراریافته است و همچنین برای تصویب قانون اساسی به آرای مردم توجه شد.
وی با اشاره به اینکه حضرت امام راحل همهجا به تکیه به نظر مردم عمل کرده، گفت: رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری و غیره بارأی مردم انتخاب و گزینش میشوند.
وزیر اطلاعات به دوران دفاع مقدس اشاره و اضافه کرد: در این دوران نیز حضرت امام راحل با تکیهبر مردم و با جانفشانیهای بخشهای مختلف از آرمانهای نظام اسلامی دفاع کرد.
حجت الاسلام علوی افزود: امروز سربازان گمنام امام زمان با تکیهبر مردم امان از دشمنان این آبوخاک بریده است و بااینکه در کشورهای حاشیه امنیت کاهشیافته است اما ایران اسلامی امنترین کشور به شمار میرود.
وی با اظهار اینکه در جمهوری اسلامی خبری از ناامنی و انفجار نیست یادآور شد: دشمنان تمام تلاش خود را بکار گرفته تا ضربهای به جمهوری اسلامی بزند اما تا امروز به لطف خدا و تلاش سربازان گمنام امام زمان، همت مردم و رهبر گرانقدر، دهها گروه تروریسی و سرکردگانشان را به هلاکت سپرده ایم و برخی از جوانان را که میخواستند به داعش بپیوندند به زندگیشان بازگردانده شدند.
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