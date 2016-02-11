نمایشگاه «سه قرن هنر و کتابت خوشنویسی» در زیاران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه صبح پنجشنبه به همت جمعی از هنرمندان و هنردوستان زیارانی و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک، سازمان اسناد و کتابخانه‌ملی استان قزوین، شورای اسلامی و دهیاری زیاران در حمام تاریخی روستای زیاران به روی همه علاقمندان به هنر خوشنویسی و تاریخ زیاران گشوده شده است.

در آیین افتتاح این نمایشگاه محمد علیمحمدی، رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان آبیک، حجت الاسلام حسینی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین، اخلاقی، بخشدار آبیک، اعضای شورای اسلامی، دهیار و جمعی از اهالی زیاران حضور داشتند و نمایشگاه که با پیام دکتر رضا شعبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد برجسته تاریخ و متخصص در دوره افشاریه و زندیه بازگشایی شد، در نخستین روز با استقبال گرم مردم روبرو شد.

در این نمایشگاه، قرآن‌های خطی، اسناد و دستنوشته‌های قدیمی، سنگ‌نوشته‌های قدیمی، کتیبه تازه کشف شده مسجد زیاران و آثار خوشنویسی هنرمندان معاصر زیاران به نمایش درآمده است.

مجموعه ققنوس یا گنجینه زیاران که در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته، شامل ۴۰۰ قباله و سند ملکی، تقسیم‌نامچه، عقدنامه، و دست نوشته‌های قدیمی، با ارزش هنری- تاریخی بسیار بالاست که از نظر هنر کتابت و خوشنویسی، بسیار زیبا و استادانه نگاشته شده و از نظر حقوقی با نثری بسیار فنی تنظیم شده است، ممهور به مهرهای متعدد بزرگان منطقه، علما و محضرداران از جمله عالم ربانی شیخ هادی رئیسی است.

برآورد رستم فلاح مدیریت نمایشگاه این است که این اسناد که فعلا حدود سه قرن هنر کتابت و تاریخ زیاران را به نمایش می‌گذارد، یک دهم مجموعه اسنادی باشد که در زیاران موجود است.

همچنین در این نمایشگاه، سنگ‌نوشته‌ای به نمایش گذاشته شده که در سال ۱۳۹۳ش از بنای قدیمی مسجد جامع زیاران کشف شده و برروی آن تاریخ ۱۴۲ قمری و کلمه «محمد» به سادگی قابل رویت است.

مدیریت نمایشگاه برآن است که اگر این سنگ‌نوشته به تأیید کارشناسان برسد، بنای نخستین سازه این مسجد را در نیمه نخست قرن دوم هجری قمری، یعنی ۸ سال پیش از قدیمی‌ترین مسجد ایران، نشان می‌دهد.

زیاران از قدیمی‌ترین روستاهای شهرستان آبیک، واجد مکتب‌خانه‌های متعددی برای آموزش قرآن و نگارش بوده است. از میان مکتب‌داران قدیم زیاران که برخی از دستنوشته‌های عرضه شده در این نمایشگاه نیز از آنهاست، ملا علی كلانكی (وفات: ۱۳۲۰ق)، فرزند وی ملا تقی، بانو ملا زر‌گل خانم (وفات: ۱۲۵۱ق) دختر ملا‌علی كلانكی، شیخ هادی رئیسی(وفات: ۲۷ آبان ۱۳۲۵ش)، میرزا زلفعلی رمضانی(وفات: ۱۳۳۹ش)، ملارستم، علیرضا افضلی (۱۳۴۲-۱۳۰۵ش) میرزا رحمت و حاج شیخ خبیر شیخ آقاجانی و نیز از آخرین كاتبان این دیار مرحوم میرزا رزاق صالحی (۱۳۱۷-۱۳۷۳ش)، از نوادگان ملا‌علی را می‌توان نام برد.

پس از شهید صدیف شریفی، آقای علی (غلامعلی) عزیزی و شاگرد برجسته وی علی بابایی از خوشنویسان معاصر این دیارند که به هنر خوشنویسی رونق تازه‌ای بخشیده‌اند.

این نمایشگاه تا ۲۳ بهمن، صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ۱۴ تا ۱۸به روی همه علاقمندان باز است.