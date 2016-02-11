داوری امر تخصصی و اخلاقی است/ ارجاع به سلیقه‌ یا فرار رو به جلو

خبرگزاری مهر - گروه هنر: مساله انتخاب و داوری در همه رویدادهای رقابتی امری مهم و حساسیت برانگیز است و بدون شک جشنواره فیلم فجر نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه چالش ها و حساسیت های مضاعف هم دارد.

گرچه گفته و شنیده می شود که بخشی از شور و شوق برپایی جشنواره فیلم فجر از شنیده ها، گمانه زنی ها، خبرها، گزارش ها و نقدهایی که رسانه ها و منتقدان می نویسند، می آید ولی غالبا درباره مساله نحوه انتخاب فیلم ها برای ورود به این رقابت و سپس داوری آثاری که نامزد دریافت سیمرغ هستند و در نهایت آنهایی که دستشان به این جایزه می رسد یا نمی رسد اما و اگرهایی از سوی رسانه ها مطرح می شود که در پاسخ به این مطالب گفته می شود «انتخاب و داوری» سلیقه ای است و «اگر تیم دیگری جای ما بودند انتخاب ها شکل دیگری داشت.»

اما آیا چنین استدلالی درست است؟ و اگر درست است تا کجا می توان بر اساس این استدلال بر انتخاب ها و داوری آثار جشنواره فیلم فجر صحه گذاشت؟

این روزها و با اعلام آرای هیات داوران سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر بار دیگر بازار انتقادها و نظرها درباره اسامی که در بخش های مختلف نامزده شده و یا نشده اند، داغ و غیبت برخی فیلم ها و اسامی باعث تعجب منتقدان و اهالی رسانه و حتی سینماگران شده است که باز هم از سوی مقامات جشنواره و برخی اعضای هیات داوران شنیده می شود که سلیقه داوران بر انتخاب ها تاثیرگذار است و اگر افراد دیگری بودند آرای متفاوتی داشتند.

به اعتقاد نگارنده، مبنای انتخاب داوران یک جشنواره باید تخصص، تسلط و تجربه در عرصه مورد نظر باشد و همچنین از منظر انصاف و اخلاق نیز باید این مساله به جدیت مدنظر قرار گیرد که این افراد درگیر منیت ها، دوستی ها و دشمنی ها و سفارش های داخل و بیرون از صنف نباشند که جمع چنین ویژگی هایی در اعضای هیات داوران راه را بر انتخاب های سلیقه ای می بندد و مگر می شود گفت یک فیلم که مثلا دارای اشتباهاتی در زمینه طراحی صحنه است به سلیقه یک نفر خوب است و به سلیقه دیگری بد!

آنچه مسلم است همه فیلم هایی که نامزد دریافت سیمرغ در جشنواره فیلم فجر می شوند باید فارغ از سلیقه داوران، از منظر کیفی و استانداردهای سینمایی مورد بررسی قرار گرفته باشند و همان شرط تخصص و تسلط بر تکنیک سینما در جمع هیات داوران باید سبب ساز باشد که آرای آنها محکم و استوار بر سواد سینمایی باشد.

چطور ممکن است که امری تکنیکی را آنگونه قضاوت کرد که شنیده شود گروهی دیگر از داوران می توانستند خروجی کاملا متفاوتی داشته باشند. به نظر می رسد این پاسخ ها و استدلال ها برای پرهیز از پاسخگویی مستدل است.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی به خط پایان رسید که نقدها و نظرهای زیادی درباره آن از زمان اعلام فراخوان تا اعلام نتایج وجود داشته و دارد و امید می رود تجربه امسال به خوبی در دوره های بعدی استفاده شود و به ویژه دیگر با وزن دادن به مساله سلیقه، راه پاسخگویی به نحوه داوری ها بسته نشود.

همچنین انتظار می رود در دوره های بعدی جشنواره فیلم فجر در انتخاب اعضای هیات های انتخاب و داوری به این مساله بیشتر دقت شود که هر گروهی که برای این امر مهم انتخاب می شوند لازم است در برخی اصول تکنیکی هم نظر باشند نه اینکه اصول و مبانی سینمایی نیز در نظر آنها متفاوت بنماید.

نغمه دانش آشتیانی