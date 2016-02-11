انعکاس راهپیمایی ۲۲ بهمن در رسانه فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فلسطین الیوم به بازتاب و پوشش رسانه ای همایش مردمی ایران برای بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی(ره) پرداخته است.

بر اساس این گزارش مردم تهران در سی و هفتمین سالروز به پیروزی رسیدن انقلاب از مسیرهای گوناگون به سمت میدان آزادی تهران راهپیمایی کردند.

همچنین در این گزارش به سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میان مردم در میدان آزادی اشاره شده است.

این رسانه گزارش داد: از سوی دیگر سازمان هوافضا وابسته به وزارت دفاع ایران نیز اعلام کرده که در طول مسیرهای راهپیمایی موشک بالستیک «عماد» و موشک ماهواره بر «سیمرغ» به نمایش عموم مردم گذاشته می شود.