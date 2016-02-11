پوشش کامل انتظامی و ترافیکی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر سردار «حسین ساجدی نیا» گفت: بر اساس ‏برنامه ریزی‌های اتخاذ شده ماموریت هر کدام از رده های تابعه پلیس تهران بزرگ به منظور پوشش انتظامی و ‏ترافیکی جشن انقلاب، تعیین و به تمامی همکاران ابلاغ شده است.‏

وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از شب گذشته و همچنین صبح امروز در محل ‏برگزاری مراسم حضور و نسبت به انتظام بخشی و هدایت راهپیمایان بزرگوار در مسیر های ۱۰ گانه اعلامی مشغول ‏فعالیت بوده و هستند.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: حضور پر شور و با صلابت مردم تهران در جشن انقلاب، نشان از عشق و وفاداری ‏مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.‏

وی با اشاره به حضور مستمر پلیس تا پایان مراسم، اعلام کرد: تا کنون مورد خاصی گزارش نشده و مراسم ‏سالروز سی و هفتمین فجر انقلاب در پوشش کامل انتظامی و ترافیکی در حال برگزاری است.‏

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در پایان ضمن قدردانی از همکاری ملت قدرشناس و ولایت مدار با پلیس پایتخت، ‏گفت: همکارانم تا پایان مراسم به منظور ارایه خدمات و تسهیلات انتظامی و ترافیکی در سطح شهر تهران در خدمت ‏راهپیمایان هستند.‏