پوشش کامل انتظامی و ترافیکی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر سردار «حسین ساجدی نیا» گفت: بر اساس برنامه ریزیهای اتخاذ شده ماموریت هر کدام از رده های تابعه پلیس تهران بزرگ به منظور پوشش انتظامی و ترافیکی جشن انقلاب، تعیین و به تمامی همکاران ابلاغ شده است.
وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از شب گذشته و همچنین صبح امروز در محل برگزاری مراسم حضور و نسبت به انتظام بخشی و هدایت راهپیمایان بزرگوار در مسیر های ۱۰ گانه اعلامی مشغول فعالیت بوده و هستند.
رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: حضور پر شور و با صلابت مردم تهران در جشن انقلاب، نشان از عشق و وفاداری مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی با اشاره به حضور مستمر پلیس تا پایان مراسم، اعلام کرد: تا کنون مورد خاصی گزارش نشده و مراسم سالروز سی و هفتمین فجر انقلاب در پوشش کامل انتظامی و ترافیکی در حال برگزاری است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در پایان ضمن قدردانی از همکاری ملت قدرشناس و ولایت مدار با پلیس پایتخت، گفت: همکارانم تا پایان مراسم به منظور ارایه خدمات و تسهیلات انتظامی و ترافیکی در سطح شهر تهران در خدمت راهپیمایان هستند.
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