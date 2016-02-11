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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

بهرام افشارزاده:

مردم ایران به انقلاب اعتقاد قلبی دارند

مردم ایران به انقلاب اعتقاد قلبی دارند

سرپرست باشگاه استقلال با حضور در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن هر سال با شکوه‌تر برگزار می شود و مردم به انقلاب اعتقاد قلبی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده امروز پنج شنبه با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران افزود: خوشحال هستم که هر ساله مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن بهتر از سال قبل برگزار می شود و این موضوع قابل احترام است.

وی تاکید کرد: حضور گسترده مردم در اینگونه مراسم ها نشان از آگاهی مردم نسبت به مسایل انقلاب و ایران دارد. مردم به انقلاب اعتقاد قلبی دارند و باید به آنان تبریک گفت.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان درباره انتخابات هفتم اسفندماه نیز گفت: به عنوان یک ایرانی و عضوی از خانواده بزرگ ورزش از مردم به ویژه هوادران استقلال تهران درخواست می کنم در انتخابات پیش رو شرکت کنند و به نمایندگان مورد اعتماد خود رای دهند. وظیفه همه شرکت در انتخابات است.

 

کد مطلب 3049848

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