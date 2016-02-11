به گزارش خبرنگار مهر بیژن زنگنه وزیر نفت با شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن که هم اکنون در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران و درخصوص پیام راهپیمایی امسال اظهار داشت: امسال خوشبختانه حضور چشمگیری مردم در راهپیمایی داشتند.

وی افزود: بخشی از این حضور چشمگیر به موفقیت در مسائل هسته ای باز می گردد. دشمنان ما در حالی که با ما مخالف بودند کشور ما در یک مسئله سنگین توانست از گردنه این مخالفت ها عبور کند.

وزیر نفت با بیان اینکه اما باز مخالفت ها و شیطنت های دیگری در منطقه و جهان علیه ما وجود دارد اظهار کرد: امیدواریم کشور وارد یک مرحله توسعه جدی شود تا زندگی مردم و جوانان بهبود پیدا کند.

زنگنه درخصوص قیمت نفت در پسابرجام نیز گفت: نمی توانم قیمت نفت را حدس بزنم.