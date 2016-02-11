نسیم انقلاب وزیدن گرفت/حماسه آفرینی کریمان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- بار دیگر با آمدن بهمن، نسیم بهاری انقلاب وزیدن گرفت و همگان شادمانه از فرارسیدن ماندگارترین روز انقلاب به خیابان ها آمده تا در کنار یکدیگر حماسه ای عاشقانه به عمق تاریخ رقم بزنند.

امروز مردم دیار کریمان نیز همانند سال های گذشته در پایبندی به ارزش های نظام و اثبات فداکاری و عشق خود با انقلاب کم نگذاشتند و قصد دارند حماسه حضور در ۲۲ بهمن را به حماسه سیاسی هفت اسفند گره زده و این پیام را به دشمنان برسانند که هر چه تلاش کنند باز هم توطئه های آنها نقشه بر آب شده و تنها چیزی که نصیب بدخواهان نظام می شود یاس و ناامیدی است.

مردم استان کرمان از ساعت ها قبل از زمان اعلام شده در چهارراه طالقانی؛ میعادگاه عاشقان انقلاب حضور پیدا کردند و حضور اقشار مختلف جامعه زن و مرد، پیر و جوان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از هم بستگی و هم دلی مردمانی دارد که زیر چتر ولایت حرکت می کنند و ادامه دهنده آرمان های امام خمینی (ره) و شهدا هستند.

مردم غیور دیار کریمان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «مرگ بر منافق و فتنه‌ گر» بار دیگر روحیه استکبارستیزی خود را نشان دادند.

۲۲ بهمن روز تبلور شکوه و ایثار مردم

رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه برگزاری این آیین در گفتگو با مهر ۲۲ بهمن را روز تبلور شکوه و ایثار مردم می داند و اظهار می کند: این حضور باشکوه نشانگر این حقیقت است که تهدیدها، و تحریم ها، خللی در عزم ملت ایران و عهد مستحکم آنها با امام خمینی (ره) و شهیدان ایجاد نکرد.

یدالله موحد با اشاره به اینکه مردم ایران همواره پشتیبان نظام بوده و حضوری باشکوه در صحنه های ملی و مذهبی داشته اند، می افزاید: امیدواریم مردم در هفتم اسفندماه نیز با حضور در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر خلق کنند.

ید طولای کریمان در حماسه آفرینی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز در حاشیه این راهپیمایی در گفتگو با مهر به اجرای سه هزار ویژه برنامه دهه فجر در سراسر استان کرمان اشاره می کند و می گوید: این برنامه ها در حوزه های علمی، هنری، فرهنگی، نمایشگاهی، رسانه ای و ورزشی است.

مهدی صدفی ادامه می دهد: سعی شده در این برنامه ها تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ایجاد وحدت و روح همدلی در بین اقشار مختلف جامعه، نوآوری و ایجاد جذابیت مدنظر قرار گیرد.

وی حضور مردم دیار کریمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را بی نظیر و باشکوه توصیف می کند و می افزاید: کرمانی ها همواره حضوری حماسی در مناسبت های ملی و مذهبی دارند و این حضور تیری به چشم دشمنان و بدخواهان نظام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان می گوید: به طور قطع این حماسه با حماسه سیاسی هفتم اسفندماه گره خواهد خورد و مردم با حضور پرشکوه در پای صندوق رای برگ زرینی دیگر به روزهای پرافتخار نظام اضافه خواهند کرد.

همواره در مسیر ولایت گام برمی داریم

علی بهرامی نژاد پدری جوان است که به همراه پسر خردسالش در راهپیمایی حضور پیدا کرده است، از او در خصوص هدفش از شرکت در این آیین می پرسم؛ می گوید: هر آنچه که امروز داریم در سایه نظام و انقلاب حاصل شده و ما بر خود واجب می دانیم که قدردان انقلاب باشیم.

وی ادامه می دهد: هر ساله در این آیین حضور پیدا می کنم اما امسال برایم از حساسیت ویژه ای برخوردار بود چرا که در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم هستیم و حضور و هم بستگی ما به دشمنان ثابت می کند که نمی توانند هیچ خللی در عزم و اتحاد ملت ایران به وجود آورند.

مریم سلطانی نیز از اهالی دیار کریمان است که با مشت های گره کره فریاد استکبارستیزی برمی آورد، او نیز به مهر می گوید: ما همواره پیرو خط ولایت بوده و هر کجا و هر زمان که لازم باشد برای دفاع از آرمان های نظام و انقلاب و اطاعت از فرمان رهبری حاضر و آماده ایم.

وی می گوید: مشاهده این جمعیت و حضور گسترده مردم در راهپیمایی بیانگر این واقعیت است که عشق به انقلاب در جان مردم ریشه دوانده و تلاش های مذبوحانه دشمنان راه به جایی نمی برد چرا که مردم تحت هر شرایطی حامی انقلاب هستند.

هم اکنون وزیر دادگستری در حال سخنرانی در جمع راهپیمایان حاضر در میدان عاشوراست.