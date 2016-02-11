انقلاب اسلامی ایران تفکرات فرعونی را از ساختار جامعه حذف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق کفیل پیش از ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در تجمع راهپیمایان روز ۲۲ بهمن در شهرضا اظهار داشت: کشور ایران در بهترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته و باید شکرگزار خداوند بزرگ باشیم که توفیق حیات در این دوره مهم را به ما عطا کرده است.

وی افزود: تفکر انقلابی به انجام برخی امور خاص خلاصه نمی شود، بلکه یک انسان انقلابی باید دغدغه حفظ دین را در شئونات مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود به منصه ظهور برساند.

رئیس ستاد اقامه نماز قم با اشاره به اینکه مردم شهرضا در عرصه های مختلف تاریخی همواره به عنوان یک شهر پیشگام مطرح بوده اند، بیان کرد: مردم ولایت مدار شهرضا به همان شکلی که به عنوان نخستین شهر کشور در خصوص پایین کشیدن مجسمه طاغوت مطرح بودند، امروز نیز در مسیر حمایت از ارزش های نظام و تلاش برای تحقق آرمان های رهبری معظم انقلاب نیز با روحیه جهادی فعالیت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح گسترش ابعاد اسلام ستیزی و شیعه کشی در نقاط مختلف جهان و لزوم مقابله با تداوم این روند مخرب گفت: بدون شک روزه داری و نماز خواندن بدون دغدغه حمایت از مظلومان و محرومان در جهان امروز مورد قبول درگاه الهی نیست و یک انقلابی حقیقی باید با تمام قوای خود در برابر زیاده گویی دشمنان ایستادگی کند.

کفیل با بیان اینکه فضای حاکم بر شهرضا در ابعاد مختلف اجتماعی درخشان و قابل تامل است، عنوان کرد: اهدای ۷۵۰ نفر از برترین فرزندان این دیار در دوران دفاع مقدس فضای معنوی شهرضا را بیمه کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان برای حذف اصل ولایت فقیه در کشور سیاست گذاری های کلانی داشته اند، متذکر شد: حضور پرشور و حماسی مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن و تحقق یک روز ماندگار دیگر در هفتم اسفندماه از مسایل مهمی است که زمینه ناامیدی دشمنان نظام را مهیا می کند.

رئیس ستاد اقامه نماز قم با بیان اینکه نسل جوان در عرصه های مختلف اجتماعی همواره پیشگام و فعال است، یاد آور شد: بدون شک هرگونه تهدید و مشکل آفرینی برای کشور از سوی دشمنان با جواب دندان شکن و فراموش ناشدنی جوانان این مرز و بوم مواجه می شود.

گفتنی است در پایان مراسم راهپیمایی مردم شهرضا که از ساعت ۹ صبح امروز از میدان تاسوعای این شهر به سمت میدان حر ریاحی و با حضور چشم گیر اقشار مختلف مردم ومسئولان برگزار شد قطعنامه سراسری از سوی حاضران قرائت شد.