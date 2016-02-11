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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

استاندار مازندران:

هزار پروژه سرمایه گذاری در مازندران انجام شده است

هزار پروژه سرمایه گذاری در مازندران انجام شده است

ساری - استاندار مازندران با اشاره به اجرای بیش از هزار پروژه در استان از سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی برای این طرح‌ها خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر پنجشنبه در سخنانی در جمع راهپیمایان ساروی، با تقدیر از حماسه پرشکوه مردم استان از ۲۲ بهمن به‌عنوان روز استقلال، آزادی و انفجار نور یادکرد و گفت: امروز مردم ولایتمدار استان با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده است.

وی با اظهار اینکه مردم استان همراه با مردم کشور در ۳۷ سال گذشته برای کشور تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند یادآور شد: ملت امروز نشان دادند که همواره درصحنه هستند.

استاندار مازندران، فرجام رسیدن برجام را نتیجه تلاش‌های فرزندان انقلاب دانست و با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در هفتم اسفندماه خواستار حضور پرشور مردم در این صحنه شد.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز بابیان اینکه مردم در دفاع و پیروی از خط انقلاب حماسه‌ای به نمایش گذاشتند اظهار داشت: حضور ملت در عرصه‌های مختلف برگ زرینی در تاریخ پرافتخار میهن اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم همواره برای تثبیت ارزش‌های اسلامی بااراده راسخ و پولادین در صحنه حضور دارند و مردم مازندران نیز صحنه‌های ماندگاری خلق کرده‌اند.

حجت الاسلام یوسف پور بیان داشت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سبب عقب‌نشینی دشمنان نظام اسلامی‌شده است و دشمنان دیگر توانی برای مقابله با نظام اسلامی ندارند.

کد مطلب 3049856

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