امام خمینی(ره) هویت مردم جهان اسلام را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در جمع راهپیمایان تبریزی با بیان اینکه تبریز نگین درخشان و پیشگام انقلاب اسلامی است، گفت: تبریز پرچم دار انقلاب اسلامی است و همواره آفرینش گر وقایع بزرگ در طول تاریخ بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم تبریز و آذربایجان نقش بزرگی در رضد نهضت انقلاب اسلامی داشتند، افزود: در ۲۹ بهمن مردم تبریز با پشتیبانی خود از انقلاب و آرمان های امام راحل فرهنگ استکبارستیزی را تکثیر کردند.

سردار سلامی با اشاره به اینکه مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۵۶ انرژی و شور و شعفی به حرکت انقلابی مردم سراسر کشور بخشیدند، ابراز داشت: تبریز پیشگام فداکاری و حضور و رشادت و شجاعت در میدان دفاع از اسلام و انقلاب است.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تبریز سرزمین انسان های باشرافت و بزرگ و با غیرت است، گفت: مردم ولایتمدار آذربایجان بعد از انقلاب نیز با حضور خود در صحنه های حساس نشان دادند زمان شناس و حامی انقلاب هستند.

وی با اشاره به فتنه سال ۸۸ و حضور مردم تبریز و آذربایجان در برابر فتنه گران گفت: مردم تبریز در برابر فتنه مخرب و ویرانگر ایستادند و اجازه ندادند ارزش های انقلاب و نظام اسلامی پایمال شود.

سردار سلامی سپس با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی به ایران عزت، اقتدار و آزادی بخشید و توأم با آن ارزش های الهی بر جامعه حاکم شده و هویت مسلمانان شکوفا شد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با هدایت های امام خمینی و با خیزش مردم یک امپراطوری بی نظیر را در تاریخ نابود کرد، افزود:این انقلاب سیاست های استکباری آمریکا در داخل کشورمان را خاتمه داد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه قبل از انقلاب اموال این مردم غارت می شد و ارزش های اسلامی و دینی از جامعه محو می شد، گفت: همه ملت های مسلمان قبل از انقلاب اسلامی در گورستانی از جهالت های مدرن زندگی می کردند و امام خمینی، روح عدالت طلبی و اسلامی خواهی را در روح این ملت احیا کرد.

سردار سلامی اظهار داشت: در زمان شاهنشاهی ایران به عنوان یکی از ستون های سیاست های نیکسون، با عربستان دو رکن مدافع منافع آمریکا تلقی می شد و این درحالی بود که سناریوهای دشمن در محو فرهنگ ایران اسلامی بود.

وی سپس افزود: ولی با پیروزی انقلاب اسلامی به برکت اسلام، حضور مردم و وجود امام خمینی(ره) مسلمانان جان گرفتند و جهان اسلام صاحب رهبری بزرگ شد و امت مسلمان صاحب تکیه گاه شد.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جهان استکبار از غرب و شرق در یک واکنش جهانی سازمان یافته برای شکست دادن انقلاب اسلامی بسیج شدند، گفت: آنها تصور می کردند که ایرانی ها توان مقابله در برابر دشمن را ندارند و برای همین جنگی ناعادلانه و هشت ساله علیه این ملت به راه انداختند.

وی سپس افزود: ولی سه عنصر اسلام، امام خمینی و مردم باعث شد کشور در برابر تهاجم ها ایستادگی کند و جنگ را بدون اینکه ذره ای از خاک کشور را از دست دهیم به پایان برسانند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه گفت: ما آموختیم که باید در برابر استکبار جهانی قدرت سازی کنیم و مقاومت کنیم.

وی گفت: برای همین دشمن از جنگ نظامی ناامید شد و به تحریم های شکننده روی آورد ولی این تحریم های ظالمانه هم با مقاومت مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری به نتیجه ای نرسید و هر روز جوانان این مردم به عرصه های علمی جدیدی دست یافتند و ایران اتم ها و هسته ها را شکافت و به انرژی صلح آمیز هسته ای دست پیدا کرد و به باشگاه کشورهای دارای انرژی هسته ای اضافه شد.

سردار سلامی سپس با بیان اینکه پیشرفت های فضایی و ماهواره ای ایران عزیز نیز در این مدت بزرگ و باعظمت بوده است، گفت: امروز ایران اسلامی به قدری قدرتمند شده که دیگر می تواند از آسمان جهان را ببیند و توطئه ها را خنثی کند، حتی پهبادهای ملت ایران قادر هستند ساعت ها در هوا رصد کنند و بعد با موفقیت در خاک کشورمان بنشینند.

وی سپس با اشاره به اینکه امروز ایران احاطه کامل در میدان سوریه دارد، افزود: تا قبل از انقلاب اسلامی هر جا رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی حمله می کرد آنها را شکست می داد اما رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب چهار شکست بزرگ را توسط پیروان انقلاب ما تجربه کرد و در جنگ های ۳۳ روزه، ۱۱ روزه، ۵۱ روزه و ۲۲ روزه این رژیم صهیونیستی بود که شکست می خورد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما یک ارتش قدرتمند متکی بر مردم و انقلاب در یمن، عراق و سوریه ساختیم، اظهار داشت: در مقابل این همه پیشرفت و اقتدار اکنون دشمن می خواهد با تهاجم فرهنگی بذر نا امیدی و تردید را در بین جوانان و نسل های جدید انقلاب بنشانند.

وی سپس در پایان با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران گفت: جریان مواجهه با تفنگداران آمریکایی نماد کوچکی از گزینه های روی میز ایران بود.

گفتنی است که امروز مردم آذربایجان شرقی همراه با سایر اقشار مردم در سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور خود در صحنه بار دیگر حماسه‌ای درخشان رقم زدند.

مردم نقاط مختلف آذربایجان شرقی از شهرها و روستاهای مختلف در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضوری گسترده و پرشور داشتند و بار دیگر حمایت و پیوند خود با این نظام و انقلاب را ثابت کردند و دشمنان این انقلاب و نظام را ناامید کردند.

آذری‌ها امسال نیز همچون سال‌های گذشته ضمن تجدید بعیت با آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند و باحضور باشکوه و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه آفریدند.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه سراسری راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۹۴ قرائت شد.