انقلاب اسلامی ایران به تفرقه پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جعفریه پرس»،« سید ساجد علی نقوی» رهبر شیعیان پاکستان در پیامی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی اعلام کرد: انقلاب اسلامی ایران برای وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان رخ داد. از همان روشی که انقلاب اسلامی از آن بهره گرفت می توان در سایر کشورهای دنیا نیز از همین روش استفاده کرد. مهمترین عنصری که در انقلاب اسلامی ایران به آن پرداخته شد وحدت و اتحاد ملی است. با نظر گرفتن هدف و مقصد اتحاد و یکپارچگی ملت مسلمان می توان توجه مردم را به این هدف مبذول کرد و به تبع آن از سوی مردم اقدام مثبتی انجام خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بزرگترین درس انقلاب اسلامی اجرای آموزه های قرآن،اجرای شریعت اسلامی و پایان دادن به تفرقه و چند دستگی است. ما باید در صفوف خود اتحاد و همبستگی را حفظ کنیم و تفرقه و چند دستگی و عوامل ناشی از آنرا از بین ببریم.

وی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ادامه بیان کرد: امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای برپایی انقلاب اسلامی ایران،اصول بنیادین اسلام و سیره نبوی را در هر مرحله مشعل راه خویش ساختند. به همین علت است که انقلاب اسلامی ایران با وجود تمام مشکلات،مظالم،تحریمهای و دسیسه های جهانی به عنوان یک انقلاب عظیم و توانا اساس و بنیاد استقامت و پایداری را فراهم می کند.

وی در ادمه تاکید کرد: پاکستان نیز به چنین انقلاب عدالت محوری نیاز دارد که در سایه آن حقوق مردم حفظ شود و آنها بتوانند با صلح و آرامش به زندگی خود ادامه دهند. بنابراین بایداز طریق راهی مسالمت آمیز تغییر و تحول بوجود آید و برای این تعییر و تحول باید بین دولتمردان و مردم اتحاد و یکدلی وجود داشته باشد. به علت دسیسه های دنیای غرب در بین مسلمانان اتحاد و یکدلی وجود ندارد تا آنها بتوانند انقلاب بوجود آورند. اگر ما می خواهیم به عنوان ملتی متحد و زنده در دنیا شناخته شویم باید برای نیل به اهدافمان با هم متحد و یکپارچه شویم. باکنار گذاشتن اختلافات گروهی و مسلک گرایانه در خود حس پایداری استقامت بوجود آوریم.