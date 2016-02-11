نامزدهای اصولگرا به میثاق نامه شورای ائتلاف پایبند باشند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به پایبندی همه اصولگرایان به لیست اعلام شده برای انتخابات مجلس گفت: تاکنون از کسی نشنیده ام که گفته باشد انصراف نمی دهم. اما هر کسی مختار است تصمیم بگیرد.

وی افزود: البته کسانی که میثاق نامه شورای ائتلاف را امضاء کرده اند، باید به عهدشان وفادار باشند. اما اگر کسی امضاء نکرده، مختار است که انصراف ندهد.

قائم مقام جبهه پایداری ادامه داد: قرار نداشتن نامه افراد در لیست نهایی اصولگرایان، به این معنی نیست که آنها شایستگی ندارند، بلکه انتخاب ۳۰ نفر از میان ۳۰۰ نفر، کار بسیار مشکلی بود و ما از نفر ۵۵ به بعد، کار بسیار مشکلی داشتیم. هر کدام از نامزدها، ویژگی هایی داشتند اما در نهایت مجبور بودیم ۳۰ نفر انتخاب کنیم.

محصولی تاکید کرد: مردم با حضور در راهپیمایی امروز نشان دادند همچنان ایستاده، پایدار و با بصیرت هستند و در مقابله با توطئه های سخت و نرم هوشیارند و دولت باید به جای فرافکنی مشکلات اقتصادی، به فکر حل آنها باشد.

عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان اضافه کرد: دولت، مسئولیت گرفته تا مشکلات را حل کند. البته انتظار نداریم مشکلات یک شبه حل شود اما تا زمانی که نگاهمان به خارج باشد، نتیجه ای نخواهیم گرفت. باید به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم.

عضو شورای اصولگرایان تاکید کرد: با توجه به مشکلات معیشتی امروز در جامعه، اصولگرایان باید شعارهای اقتصادی و معیشتی را در انتخابات مطرح کنند. هرچند که اقتصاد از سیاست جدا نیست.