نامزدهای اصولگرا از ائتلاف حمایت کنند

سیدمسعود میرکاظمی در حاشیه راهپیمایی امروز یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور و نشاط مردم در راهپیمایی امروز، اظهار داشت: این حضور و شعارها نشان می‌دهد که مردم از ارزش‌ها و دستاوردهای خود صیانت می‌کنند و مراقب هستند تا از نفوذ بیگانگان در کشور جلوگیری کنند.

وی افزود: مردم توجه دارند که این سرمایه ۳۷ ساله را به راحتی از دست ندهند و اگر مذاکراتی هم با غربی‌ها صورت گرفته، اما همچنان بر آرمان‌های خود استوار ایستاده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: امروز حتی جوانانی را در راهپیمایی می‌بینیم که شاید دو نسل بعد از دوران حضرت امام (ره) به عرصه آمده‌اند، اما عاشق و دلباخته امام (ره) و رهبری هستند.

میرکاظمی همچنین درباره نسبت میان حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفندماه تاکید کرد: این نزدیکی و تقارن دهه فجر با موضوع انتخابات می‌تواند این مسئله را تداعی کند که ان‌شاء‌الله مردم با حضور خوب و پرشوری در انتخابات شرکت می‌کنند و مشت محکمی بر دهان دموکراسی غربی و روحیه غرب‌زدگی خواهند کوبید.

وی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری ائتلاف اصولگرایان و با توصیه به نامزدهای جریان اصولگرا اظهار داشت: تمام نامزدهای جریان اصولگرا اتحاد خود را حفظ کنند و صادقانه با مردم صحبت کنند و مطالبی را بگویند که از دلشان برمی‌آید.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزود: نامزدها خودشان را موظف بدانند که اگر رای و اعتماد مردم را کسب کردند، به شعارهایی که داده‌اند عمل کنند.

میرکاظمی تاکید کرد: نامزدهایی هم که اسم آنها در لیست ائتلاف قرار نگرفته، خدا را شکر کنند که این تکلیف بر دوش آنها گذاشته نشده است و از ائتلاف حمایت کنند؛ من نیز اعلام کرده بودم که اگر در لیست ائتلاف قرار نگیرم خوشحال می‌شوم که یک دِین از دوش من برداشته شده است. من فکر می‌کنم امروز وظیفه نامزدهای اصولگراست که وقتی یک بار چنین اتحاد و ائتلافی به وجود آمده، به آن پایبند باشند، هر چند ممکن است در جاهایی خطاهایی صورت گرفته و سلیقه‌ها با هم یکسان نباشد، اما به هر حال باید به نظر افرادی که نشسته‌اند و این جمع‌بندی را کرده‌اند، تمکین کرد.