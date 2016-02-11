  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

کاظم جلالی در گفتگو با مهر:

هم اصولگرا هستم و هم مستقل/نمی دانم در چه لیستی خواهم بود

هم اصولگرا هستم و هم مستقل/نمی دانم در چه لیستی خواهم بود

نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت:جریان سیاسی خاصی مرا برای ثبت‌نام دعوت نکرد و تا امروز نیز رایزنی با لیست خاصی نداشته‌ام اما ممانعتی برای حضور در لیست‌های مختلف ندارم.

کاظم جلالی نماینده مردم شاهرودن در مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه در تهران و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به عنوان یک اصولگرای مستقل در انتخابات شرکت کنم و در زمان ثبت‌نام نیز گفتم که هم اصولگرا و هم مستقل هستم.

جلالی تصریح کرد: جریان سیاسی خاصی مرا برای ثبت‌نام دعوت نکرد و تا امروز نیز رایزنی با لیست خاصی نداشته‌ام اما ممانعتی برای حضور در لیست‌های مختلف ندارم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر حضورش در لیست‌های اصلاح‌طلبی و اصولگرایی گفت: هنوز نمی‌دانم در چه لیست‌هایی حضور خواهم داشت لذا بسیاری از لیست‌ها در حال تدوین است و ظرف دو، سه روز آینده روشن می‌شود.

کد مطلب 3049871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها