هم اصولگرا هستم و هم مستقل/نمی دانم در چه لیستی خواهم بود

کاظم جلالی نماینده مردم شاهرودن در مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه در تهران و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به عنوان یک اصولگرای مستقل در انتخابات شرکت کنم و در زمان ثبت‌نام نیز گفتم که هم اصولگرا و هم مستقل هستم.

جلالی تصریح کرد: جریان سیاسی خاصی مرا برای ثبت‌نام دعوت نکرد و تا امروز نیز رایزنی با لیست خاصی نداشته‌ام اما ممانعتی برای حضور در لیست‌های مختلف ندارم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر حضورش در لیست‌های اصلاح‌طلبی و اصولگرایی گفت: هنوز نمی‌دانم در چه لیست‌هایی حضور خواهم داشت لذا بسیاری از لیست‌ها در حال تدوین است و ظرف دو، سه روز آینده روشن می‌شود.