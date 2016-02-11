جامعه اسلامی باید به رفتار و عمل مبتنی بر عقلانیت آراسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، به این جمله از امام علی (ع) «العمل العمل» اشاره کرد و گفت: هیچ جامعه ای از سعادت دنیا و آخرت بهره نخواهد برد مگر اینکه عمل و تلاش را سرلوحه کار خود کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دنیا و آخرت محصول کار و تلاش انسان ها است، و عمل مبتنی بر دانش مورد عنایت حضرت علی(ع) است، گفت: بر اساس آموزه های دینی باید حق را در سایه علم و ایمان شناخت و در کنار حق و حقیقت ثابت قدم ایستادگی کرد تا به اهداف متعالی دست پیدا کنیم.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی باید به رفتار و عمل مبتنی بر عقلانیت، دانش و ایمان آراسته باشد، گفت: عمل رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برآمده از ایمانشان بود که اگر چنین نبود پیروزی حاصل نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه اگر عمل برآمده از ایمان ملت ایران نبود خبری از دانش هسته ای نبود، گفت: رشادت ها و از خودگذشتگی های شهیدان و دانشمندان هسته ای باعث شده است که ایران مقتدرانه عمل کرده و تبدیل به قدرت منطقه و البته جهانی شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عمل برآمده از ایمان و اعتقاد ملت ایران باعث دستیابی به پیروزی های بزرگی شده است به طوری که دشمنان ایران اسلامی نیز به این اقتدار اذعان دارند.

رهبری بر تبدیل شدن ایران به قدرت فرامنطقه ای تاکید دارند

ابوترابی فرد به کلامی دیگر از امیرمومنان پرداخت و گفت: این امام برزگوار می فرمایند «النهایه النهایه» معنای این کلام یعنی اینکه باید به افق های بلند و اهداف والا توجه داشت چرا که آرمانگرایی و نگاه به افق های بلند رمز موفقیت انسان ها است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی توجه به افق های بلند را دلیل پیشرو بودن ملت ها دانست و گفت: مقام معظم رهبری هدف گذاری والایی را برای ملت ایران و اسلام در دستور کار قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب بر این واقعیت تاکید می کنند که در عرصه علم و دانش باید به مرجع علمی جهان تبدیل شویم، گفت: ایشان تاکید دارند که در عرصه سیاسی باید به یک قدرت کارآمد منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شویم همچنین در عرصه های اقتصادی باید تبدیل به قدرتی شویم که تحریم ها نتواند مانع پیشرفت ما شود.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه اهداف والا مسیر حرکت را تبیین می کند، گفت: افق های بلند باید در دستور کار قرار گیرد تا نظام سلطه به عنوان دشمن مورد هدف قرارگرفته و ملت ایران به جایگاه شایسته خود دست یابد.

میانگین سنی دانشمندان هسته ای در کشور ۲۶ سال است

وی با تاکید بر اینکه آرمانگرایی که از تفکر امام و رهبر ناشی می شود از آموزه های اسلام است، گفت: افق بلند پیش روی ایران، تغییر نظام سیاسی حاکم بر جهان است چرا که معتقدیم این نظام باید به نفع ملت های مظلوم تغییر کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اهداف والا مبتنی بر اصول اسلامی را باعث پیوند بین ملت‌های ایران، فلسطین، یمن، بحرین، لبنان و دیگر ملل مسلمان دانست و گفت: مقاومت اسلامی با اتحاد به وجود آمده است.

به گفته ابوترابی فرد ملتی که آرمان های بلند دارد بدون استقامت به هیچ جایی نمی رسد و بدون ایستادگی به هیچ آرمانی دست نمی یابد ایستادگی در کنار آرمان ها راه سعادت انسان ها است همانطور که ایران در ۸ سال ایستادگی کرد و در حال حاضر به قدرت منطقه تبدیل شده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری سخنان خود با گرامیداشت یاد و نام شهدای هسته ای ایران، گفت: میانگین سنی دانشمندان هسته ای کشور ۲۶ سال است این مهم بیانگر تلاش و استقامت این بزرگ مردان است به همین منظور جوانان ایران اسلامی باید با عقلانیت و علم مسیر خود را انتخاب کنند و کشور را به سمت توسعه سوق دهند تا بر اقتدار کشور بیش از پیش افزوده شود.

وی به ایستادگی برای برخورداری از دانش، خردورزی، مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: اگر تولید دانش بنیان باید در دستور کار قرار گیرد در این صورت می توان امیدوار باشیم که به اقتدار اقتصادی دست پیدا کنیم.

احزاب و گروه های سیاسی باید مراقب رفتار خود باشند

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه انسان برای ایستادن بر اصل استقامت با دشواری های زیادی روبرو می شود، گفت: ملت ایران در مقابل تحریم ها و تهدیدهای آمریکا ایستادگی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن تحریم را اعمال کرد تا چرخ اقتصاد ملی ما را متوقف کند، اظهار کرد: ملت ما با استقامت و صبر خود باعث شکوفایی علم و دانش شد و امنیت امروز ما به خاطر همین وحدت ملی و انسجام اسلامی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه امنیت حال حاضر کشور را پاداشی دانست که به دلیل ایمان و عمل صالح ملت به دست آمده است، در ادامه به چگونگی عمل احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد و گفت: احزاب و گروه های سیاسی باید مراقب باشند که در رفتار خود به گناه و معصیت آلوده نشوند.

وی در پایان خطاب به ملت ایران گفت: شما در میانه راه قرار دارید نباید متوقف شوید چرا که قله های بلندی در پیش دارید که باید فتح شود و تا زمانی که جامعه ما به نور عدالت منور نشود نباید از پای نشست.