اعلام جزییات جایزه «ایران فرهنگی»/ اجرای ویژه مسئولان نداریم

حمیدرضا نوربخش در حاشیه اولین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در پاسخ به خبرنگار مهر درباره جایزه «ایران فرهنگی» در این دوره از جشنواره گفت: یک مساله ای که به نظرم می تواند در آینده از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردار باشد بحث محوریت ایران در منطقه است. چشم اندازی هم که ما داشتیم بر این مبناست که بتوانیم با توجه به ریشه، غنا و قدمتی که ایران در عرصه زبان، فرهنگ، ادبیات و موسیقی دارد راهی را باز کنیم که در این زمینه پرچم داری کنیم. جایزه «ایران فرهنگی» هم بر این مبنا طراحی شد که بتواند در قالب یک جایزه مادی و معنوی ارزشمند و قابل اعتنا مورد توجه اهالی موسیقی قرار گیرد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه اثر زیادی در این بخش وجود ندارد تلاش کردیم از هنرمندانی به عنوان داور استفاده کنیم که به هر ترتیب شرایط داوری این بخش را دارند. جایزه «ایران فرهنگی» در حداقل ترین شکل ممکن آغازی برای یک پروژه ارزشمند است که جشنواره سی و یکم می تواند مقدمه خوبی برای باز شدن راه آن باشد. به طور حتم در سال آینده پیرامون این بخش فراخوان جداگانه ای منتشر می شود که در این راستا توجه کشورهای منطقه که تاثیر زیادی از ایران فرهنگی گرفته اند به این فضا جلب می شود.

اجرای ویژه مقامات دولتی نداریم

مدیر سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در دوره سی و یکم همچون دوره های گذشته اجرای ویژه هیات دولت و مدیران در جشنواره وجود خواهد داشت؟ بیان کرد: متاسفانه این امکان فراهم نشد. البته چنین اجرایی می توانست بسیاری از مشکلات ما را از نظر حجم درخواست کم می کند اما زمان و مکانی برای این اجرا وجود ندارد. اگر نگاهی به جدول جشنواره بیندازید می بینید هیچ زمان خالی وجود ندارد به همین دلیل نتوانستیم سانس ویژه ای را برای مسئولان دولتی همچون سال های گذشته در نظر بگیریم.

نوربخش با اشاره به صحبت هایی که در نشست خبری جشنواره مبنی بر اجرای کوتاه مدت تعدادی از گروه های جوان و مستعد موسیقی قبل از اجراهای رسمی جشنواره عنوان کرده بود، توضیح داد: همه این برنامه برای برخی از اجراهای ما در نظر گرفته شده است. منتها ما تناسب این اجراها با کنسرت های جشنواره را نیز در نظر گرفته ایم که بتواند اجراهای قابل قبولی باشد. کاری که ما در این بخش انجام دادیم و به نظر می آید می تواند فعالیت قابل توجهی به حساب آید این است که این گروه های جوان را به فستیوال های آن سوی مرزها نیز معرفی کنیم به همین دلیل تعدادی از این هنرمندان را که سال های گذشته تحت عنوان بخش «نسلی دیگر» در جشنواره حضور داشتند در قالب اجراهای ویژه معرفی خواهیم کرد تا بتوانند به فستیوال های بین المللی راه پیدا کنند.

جای «نسلی دیگر» در جشنواره موسیقی فجر مناسب نبود

وی تصریح کرد: آنچه که من گفتم و متاسفانه مقداری بد تعبیر شد و برخی از دوستان فکر کردند ما بخشی را حذف کردیم به شکلی نبود که بخواهیم آن را بی ارزش جلوه دهیم. اصولا بحث ما حذف کسی نبود و نیست. من در نشست خبری هم تاکید کردم که اساسا بنده برای هر موسیقی ارزش گذاری نمی کتم برای اینکه هر موسیقی و صاحب موسیقی ارزش خود را دارد. تنها چیزی که بنده به آن اشاره کردم این بود که جای بخش «نسلی دیگر» در این روند برگزاری جشنواره مناسب نیست و اگر در جای دیگری گنجانده شود قطعا بهتر دیده می شود.

مدیر سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر درباره گله مندی برخی از هنرمندان پیرامون بیلبوردهای تبلیغاتی جشنواره موسیقی فجر که به زعم آنها با بی عدالتی توزیع شده است، بیان کرد: ما سعی کردیم برای همه گروه های جشنواره بیلبورد در نظر بگیریم. البته از همان اول هم اعلام کرده بودم که نحوه نمایش این بیلبوردها به شکل چرخشی خواهد بود. در مجموع هم نتوانستیم بیش از ۱۵ بیلبورد بگیریم. ما به شکلی برنامه ریزی کردیم که همه بتوانند در این بیلبورد ها حضور داشته باشند و مطمئن باشید گزارش این موضوع نیز با ارائه عکس و مستندات ارائه خواهد شد.

نوربخش در پایان بیان کرد: تقدم و تاخیر این ماجرا هم بر اساس برنامه ریزی و فروش گروه است که به میزان نیاز و حجم سالن کارها را برنامه ریزی کردیم. اما متاسفانه برخی ها جور دیگری تعبیر کردند که بیلبوردها متعلق به نزدیکان مدیر جشنواره است که من واقعا نفهمیدیم چرا برخی از این دوستان چنین قضاوتی می کنند. البته بعضی ها هم دچار سوء تفاهم شدند که امیدوارم با توضیحاتی که ما به آنها ارائه خواهیم کرد متوجه بشوند که هیچ تفاوتی برای گروه ها قائل نشدیم.