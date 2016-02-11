جشن انقلاب در استان قزوین با فریادهای الله اکبر معطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال که می گذرد ملت خستگی ناپذیر ایران اسلامی با همه سختی هایی که متحمل می شوند روز موعود که می رسد گویی همه مشکلات را فراموش کرده اند و هیچ دغدغه ای جز دفاع از آرمانهای دینی و اسلامی خود ندارند و با همه تبلیغات سویی که می شود تا نگذارند ملت در صحنه باشد با بصیرت و ایمان و البته شعوری مثال زدنی همه دشمنان را نا امید کرده و از انقلاب خود دفاع می کنند.

۲۲ بهمن که فرا می رسد همه اختلاف سلیقه ها و جناح بازی و سیاسی کاری ها کنار می رود و گویی ملتی یکپارچه که آرمانی متعالی را هدف قرار داده اند در صحنه اند و در این روز دیگر زن و مرد، کودک و بزرگسال، دانشجو و دانش آموز، کارمند و رئیس، مسئول و غیر مسئول یکی می شوند و شما دیگر هیچ فاصله و تفاوتی بین مردم نمی بینی و کلام همه فریاد خروشان امتی می شود که جهان را بیدار و دشمنان را به لرزه می اندازد.

۲۲ بهمن که می شود یاد انقلابی می افتی که بساط ظلم و ستم را در هم پیچید و حق را بر باطل و روشنایی را بر نور مسلط کرد تا ملتهای مظلوم جهان روزنه امیدی پیدا کنند و آنها نیز الگویی برای بپا خاستن داشته باشند.

۲۲ بهمن که می آید ملت با مرور گردنه های سختی که از آن عبور کرده در می یابد که برای رسیدن به آرمانی معنوی و ارزشی باید سختی ها کشید و ملامت شنید اما روز جشنش که می رسد همه خستگی ها از تن به در می رود و هنگامی که از گردنه ها عبور می کنی لذت رسیدن به هدف شادمانت می کند.

بیست ودوم بهمن روز بانگ ملت غیور ایران برای گرفتن مطالبات بحق خود و یک عید مردمی و روز بازیابی خاطرات انقلاب است که ندای حق طلبان در فراسوی زمان و حضور آگاهانه ملت غیور ایران تجلی می کند و این روز مظهر اقتدار ملت ایران و تجدید عهد با رهبری است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد آمادگی وحضور آگاهانه ملت ایران در تمامی صحنه هاست

امروز مردم استان قزوین در شهرها و روستاها و بخش ها آمدند تا شعار الله اکبر سردهند و بار دیگر با انقلاب، نظام اسلامی، رهبری و آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرده و اعلام کنند همواره در صحنه می مانند تا اهداف انقلاب محقق شود.

امروز مردم روستاها و شهرهای سیاهپوش، حصار، لیاء، شهرستان البرز، الوند، محمدیه، بیدستان، شیریفیه، حصار خروان، کمال آباد، پیر یوسفیان، تاکستان، ضیاء آباد، خرمدشت، نرجه، روستای کندر، قمیک، کنشکین، نیکویه، لوشکان، خرم آباد، اک، دیال آباد، قرقسین، ولازجرد، کهک، محمود آباد نمونه، چوزه، قرمز آباد، حیدریه، رادکان، قاسم آباد، پناه آباد، شهرستان بویین زهرا، شال، سگزآباد، ارداق، دانسفهان، شهرک مدرس، شهرک عصمت آباد، آراسنج، شهرستانک، روستای زین آباد، سخص آباد، رحمت آباد بزرگ، شاهین تپه، کوهین، هم آمدند و با نظام بیعت کردند.

همچنن در روستاهای شیرازک، شهرستان آوج، روستای اردلان، کلنجین، آبگرم، شهید آباد، حصار ولیعصر، شهرستان آبیک، قشلاق، خاکعلی، زیاران، رجایی دشت، معلم کلایه، آقا بابا، بکندی، رازمیان، چوبیندر، ناصرآباد، ارکن کرد، شهر سیردان، روستای کلج، کوهگیر، نیارک، آلیتن کش، نظام آباد، سیاهپوش، پیر یوسفیان، نرجه، فارسجین، اسفرورین، یحیی آباد، روستای خورهشت، کندر، کنشکین، نیکویه، لوشکان، خرم آباد، اک، دیال آباد، قرمزآباد، پناه آباد، قاسم آباد، شاهد برگزاری راهپیمای ۲۲ بهمن بودیم.

شعارهای مرگ برآمریکا، مرگ براسرائیل، ۲۲۲ بهمنه خون به دل دشمنه، ۲۲ بهمن ماه یوم الله یوم الله، الله اکبر، نصر من الله و فتح قریب، مرگ برآمریکای مردم فریب، در انتخابات بزرگ اسفند نظام اسلامی شود سربلند، انتخاب مجلس و خبرگان رسوا شود نقشه اهریمن، ۲۲ بهمن فجر آفرین بدا مبارک بر همه مسلمین، الله اکبر و خامنه ای رهبر از شعارهای امروز مردم اتان قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود.

برپایی ایستگاههای صلواتی، ایستگاه نقاشی و کودکان انقلاب، بسته شدن همه مغازه ها واصناف و شرکت گسترده در راهپیمایی، اجرای ارکستر سمفونی سرودهای انقلابی و گلباران مسیر راهپیمایی توسط چرخبال از دیگر برنامه ای راهپیمای امروز در قزوین بود.

امروز مردم استان قزوین در جای جای این استان حق مسلم خود را فریاد زدند، تا نشان دهند استکبار و دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند، و تمامی توطئه های آنها اعم از تحمیل جنگ، تحریم، ترور، فتنه و فشارهای اقتصادی در اراده این ملت هیچ تاثیری نداشته و ملت غیور ایران اسلامی با اتکا به خداوند و تبعیت از رهبری پای آرمانهای خود ایستاده اند و همچنان عپظمت و اقتدار نظام را به رخ جهانیان می کشند.